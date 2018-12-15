مراسم روز پژوهش دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی ویژه‌برنامه نکوداشت روز پژوهش روز یکشنبه، ۲۵ آذرماه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی، عضو مجلس خبرگان و معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.

در این مراسم همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین مختاری، رئیس این دانشگاه سخنرانی خواهد کرد.

تقدیر از اعضای هیئت علمی برگزیده سال ۱۳۹۷، تقدیر از دانشجویان برگزیده پژوهشگر، تقدیر از رساله‌های برگزیده دوره دکتری، رونمایی از تولیدات پژوهشی دانشگاه و رونمایی از دستورالعمل نگارش پایان‌نامه و رساله دانشگاه مذاهب اسلامی از جمله برنامه‌های دیگری در این مراسم است.

مراسم روز پژوهش دانشگاه مذاهب اسلامی روز یکشنبه، ۲۵ آذرماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن شهید ماموستا شیخ‌الاسلام این دانشگاه به نشانی خ انقلاب.خ فلسطین جنوبی. خ روانمهر برگزار می‌شود.