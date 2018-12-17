به گزارش خبرگزاری مهر، بخش رأی‌گیری مردمی برای انتخاب برترین آثار رسیده به جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی که از پنجم آذرماه آغاز شده بود، تا هفته اول دی‌ماه ادامه دارد و آخرین مهلت مشارکت در این رأی‌گیری، پنجم دی‌ماه است.

آثار رسیده به جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی در تارنمای سامانه «آوای بیداری» بارگذاری شده است و علاقه‌مندان به شرکت در این رأی‌گیری می‌توانند با ورود به این صفحه استان مورد نظر را انتخاب کرده، آثار را شنیده و سپس برای ارسال رأی بر روی گزینه «رأی مثبت به این اثر» کلیک کرده و به این ترتیب در داوری آثار شرکت کنند.

در مراسم اختتامیه این جشنواره به افرادی که در این رأی‌گیری شرکت و آرای خود را ارسال کرده‌اند، به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اعطا خواهد شد

جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی در سطح کشوری و به همت سازمان بسیج هنرمندان برگزار می‌شود. بخش رقابتی جشنواره نیز از ۲۵ تا ۲۸ دی‌ماه خواهد بود.