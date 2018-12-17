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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

از سوی ستاد برگزاری؛

آخرین مهلت رأی‌گیری مردمی جشنواره «آوای بیداری» اعلام شد

آخرین مهلت رأی‌گیری مردمی جشنواره «آوای بیداری» اعلام شد

آخرین مهلت شرکت در رأی‌گیری مردمی برای انتخاب برترین آثار رسیده به جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی «آوای بیداری» پنجم دی‌ماه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش رأی‌گیری مردمی برای انتخاب برترین آثار رسیده به جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی که از پنجم آذرماه آغاز شده بود، تا هفته اول دی‌ماه ادامه دارد و آخرین مهلت مشارکت در این رأی‌گیری، پنجم دی‌ماه است.

آثار رسیده به جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی در تارنمای سامانه «آوای بیداری» بارگذاری شده است و علاقه‌مندان به شرکت در این رأی‌گیری می‌توانند با ورود به این صفحه استان مورد نظر را انتخاب کرده، آثار را شنیده و سپس برای ارسال رأی بر روی گزینه «رأی مثبت به این اثر» کلیک کرده و به این ترتیب در داوری آثار شرکت کنند.

در مراسم اختتامیه این جشنواره به افرادی که در این رأی‌گیری شرکت و آرای خود را ارسال کرده‌اند، به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اعطا خواهد شد

جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی در سطح کشوری و به همت سازمان بسیج هنرمندان برگزار می‌شود. بخش رقابتی جشنواره نیز از ۲۵ تا ۲۸ دی‌ماه خواهد بود.

کد مطلب 4487438
علیرضا سعیدی

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