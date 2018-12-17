به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه تقریبا از اواسط نوامبر گذشته در سرخط بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی و جهانی قرار داشت، اما برخی رسانه‌های رسمی فرانسه بصورت جهت‌دار این اعتراضات را پوشش ندادند.

آن گونه که اسپوتنیک در گزارشی از سانسور اعتراضات اخیر در رسانه‌های رسمی فرانسه خبر داده، کانال۳ فرانسه به عنوان دومین شبکه پربیننده این کشور چندان اعتراضات جلیقه زردهای این کشور را به مانند دیگر رسانه‌های بین‌المللی مورد توجه قرار نداده و این موضوع باعث شده تا بسیاری از کاربران فرانسوی در گروه‌های مجازی، کانال ۳ را متهم به نقض آزادی بیان و سانسور کنند.

گفته شده این شبکه تلویزیونی عکس معترضان جلیقه زرد را به ندرت و در قالب اخبار دسته چندم و غیرمهم خود دسته بندی و به مخاطبان ارائه داده است.

همچنین خبرگزاری فرانسه مشهور به ای.اف.پی، پس از انتشار عکسی دستکاری شده از معترضان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

آن چه باعث شده تا عکس خبرگزاری فرانسه از سوی معترضان مورد انتقاد قرار گیرد، دستکاری کردن این عکس و حذف بخشی از شعارهای نوشته شده روی پلاکارد معترضان است.

در این ارتباط کاربران گفته‌اند: در حالی که بر روی پلاکارد معترضان فرانسوی عبارت «ماکرون گمشو» نوشته شده بود، اما عکس خبرگزاری فرانسه تنها نام رئیس جمهور فرانسه یعنی «ماکرون» را بر روی پلاکارد معترضان نشان داده و ادامه این شعار را با نرم افزارهای کامپیوتری حذف کرده است.

در عین حال کانال ۳ فرانسه به انتقادها در مورد دستکاری عکس‌ها توسط این شبکه تلویزیونی واکنش نشان داده و ضمن تائید این اقدام، آن را ناشی از خطای انسانی دانسته است. کانال ۳ فرانسه همچنین از بینندگان خود به خاطر انتشار عکس دستکاری شده معترضان فرانسوی عذرخواهی کرده و متعهد شده چنین خطایی بعد از این انجام نخواهد شد.

با این حال به نظر می‌رسد عذرخواهی کانال ۳ فرانسه نتوانسته بینندگان این شبکه تلویزیونی را متقاعد کنند و بسیاری از کاربران فرانسوی این اقدام کانال ۳ را به مثابه سانسور آزادی بیان و موضوعی غیرقابل گذشت، عنوان کرده‌اند.

از سوی دیگر برخی کاربران و بینندگان در فرانسه از تهیه شکایت‌نامه رسمی از کانال ۳ این کشور به اتهام سانسور خبر داده‌اند و آن گونه که گفته شده قرار است پرونده سانسور اعتراضات جلیقه زردها در شورای عالی صدا و تصویر فرانسه دنبال شود.