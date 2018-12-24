همکاری‌ مشترک در حوزه فناوری اطلاعات دو دانشگاه بزرگ تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، این تفاهم نامه بهمنظور توسعه همکاریهای مشترک در حوزه فناوری اطلاعات، با حضور دکتر عباسعلی کریمی و دکتر محمود نیلی احمدآبادی میان دکتر سینا مرعشی مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و دکتر محمودرضا هاشمی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران به امضا رسید.
دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به گستره وسیع حوزه آی تی دانشگاه در آموزش، پژوهش و HIS بیمارستانی گفت: لازم است دو دانشگاه بتوانند از امکانات و ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند. حیف است دو دانشگاه با این وسعت و ظرفیت کنار هم باشند و نتوانند از امکانات هم استفاده کنند.
وی با بیان اینکه امضا تفاهمنامه خوب است ولی باید زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود گفت: مشکلات اصلی کشور زمانی برطرف میشود که مسائل دانشگاهها حل شود. با توجه به وسعت این دو دانشگاه، همکاری آنها بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد.
دو دانشگاه در جذب دانشجویان بینالمللی باهم همکاری کنند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به گستره همکاریهای مشترک دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گفت: دو دانشگاه زمینه همکاریهای بسیاری دارند و میتوانند در عرصههای مختلف مانند مسائل دانشجویی و استفاده از ظرفیت کتابخانهها و خوابگاهها، تشکیل گروههای آموزشی و تحقیقاتی مشترک، همکاری کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه ۲ دانشگاه عضو کنسرسیوم پنج دانشگاه نیز هستیم میتوانیم در عرصه بینالملل نیز پروژههای مشترک تعریف کنیم. بهعنوان مثال روز بینالملل را بهطور مشترک برگزار و در جذب دانشجویان بینالمللی همکاری کنیم.
کریمی با بیان اینکه دو دانشگاه با توجه به پیشینهای که دارند میتوانند از نظر عملیاتی به یکدیگر کمک بسیاری کنند، افزود: ما میتوانیم پروژههای مشترک بسیاری را در حوزههای مختلف برنامهریزی کنیم. هم من و هم دکتر نیلی به همکاری دو دانشگاه اعتقاد داریم و باید کمک کنیم این همکاریها، عملیاتی شود.
اجرای پروژه وبسایت و پروژه احراز هویت مشترک دو دانشگاه
دکتر سینا مرعشی مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره این تفاهمنامه گفت: دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در زمینه زیرساختها، اشتراک بسیاری باهم دارند و هر دو دانشگاه باهمافزایی و ایجاد ارتباط زیرساختی میتوانند از امکانات بیشتری بهرهمند شوند.
وی افزود: از سوی دیگر دو دانشگاه تجربه زیادی در استفاده از سامانه های مختلف دارند و برای انجام فعالیتهای مختلف آموزشی، پژوهشی و توسعهای و... میتوانند از این تجربیات استفاده کنند.
مرعشی افزود: در فاز اول تعدادی پروژه تعریفشده از جمله پروژه وبسایت دو دانشگاه، تکمیل و اتصال زیرساختها، یکپارچهسازی سیستمها و پروژه احراز هویت مشترک؛ کمیتههایی تشکیلشده که مراحل اجرایی کار را پیگیری کند. بهتناسب پیشرفت کارها، پروژههای بیشتری در آینده تعریف خواهد شد.
وی یکی از دستاوردهای این تفاهمنامه را برای دانشجویان دانست و گفت: با فراهم شدن اتصال زیرساختهای دو دانشگاه، دانشجویان میتوانند از امکانات و فضاهای آموزشی یکدیگر مانند کتابخانه استفاده کنند..
مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی دیگر از ویژگیهای این تفاهمنامه را امکان ایمنسازی مجموعه فناوری اطلاعات دانشگاه در حوادث غیرمترقبه دانست و گفت: با این تفاهمنامه امکان جایگزینی و پشتیبانی از اطلاعات، برای هر دو دانشگاه فراهم میشود.
لزوم افزایش همکاریهای مشترک دو دانشگاه
دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، با اشاره به گسترش همکاریهای دو دانشگاه از زمان ریاست دکتر کریمی گفت: پیش از این نیز برای همکاری دو دانشگاه برنامهریزیشده بود اما باوجود دکتر کریمی روند این همکاریها شتاب بیشتری گرفته است و حسن نظر ایشان به همکاری دو دانشگاه بسیار مفید و مؤثر است.
دکتر محمودرضا هاشمی رییس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران به بیان توضیحاتی درخصوص محورهای همکاری دو دانشگاه در این حوزه پرداخت و این تفاهمنامه را فرصت خوبی برای استفاده از ظرفیت دو دانشگاه دانست.
نظر شما