به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین همایش هیأت‌های محوری و برگزیده کشور در آستانه شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراء(س)، ایام فاطمیه و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب‌اسلامی، با محوریت «هیأت و گفتمان‌انقلاب‌اسلامی»، ششم و هفتم دی‌ماه، به همت جامعه ایمانی مشعر در قم برگزار می‌شود.

این همایش با حضور مدیران هیآت محوری و برگزیده از ۳۱ استان کشور و سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه و جمعی از شخصیت‌های برجسته کشوری در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) در جوار مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

در این همایش که با حضور ۵۰۰ نفر از مدیران هیأت‌های محوری و برگزیده کشور برگزار می‌شود، اساتید برجسته همچون، حجج اسلام سید معز الدین حسینی، دکتر حسین سوزنچی، دکتر مجتبی نامخواه، سیدمحمد حسین راجی، و آقایان دکتر موسی نجفی، حاج حسین یکتا، حسین شمسیان، سخنرانی می‌کنند.

بررسی نقش هیأت در فرازونشیب‌های انقلاب‌اسلامی، واکاوی دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب‌اسلامی، تبیین جایگاه هیأت در حل مشکلات ‌فرهنگی اقتصادی و کمک به توانمندسازی کشور، بررسی روابط متقابل هیأت و نهادهای انقلاب، نگاهی به ماهیت حقیقی حکومت منحوس پهلوی، بررسی نقش هیأت در تربیت انسان‌ترازانقلاب‌اسلامی،بازخوانی چهاردهه مبارزه و مقاومت در برابر استکبارجهانی، بررسی فرصت تقارن ایام‌فاطمیه ‌با دهه فجر انقلاب‌اسلامی، تحلیل وضعیت اجتماعی‌سیاسی کشور در چهل‌سالگی انقلاب‌اسلامی، معرفی و رونمایی بسته‌توانمندسازی‌معرفتی فاطمیه ۹۷، رونمایی از وب‌گاه جامع محتوایی هیأت ازجمله برنامه‌های این همایش دو روزه است.

جامعه ایمانی مشعر تاکنون ۹ دوره از همایش هیأت‌های محوری و برگزیده کشور را با هدف هم‌افزایی و هماهنگی میان هیأت‌های مذهبی برگزار کرده است.