ایران در شاخص های بهداشتی در کشورهای منطقه شاخص است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به قزوین برای بررسی وضعیت بهداشتی و درمانی استان سه شنبه شب در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: یک برنامه برای حضور در شهرها و روستاها داریم تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم داشته باشیم و در این میان برای موفقیت در کار بهتر است از نظر مردم هم بهره مند شویم.

وی اضافه کرد:دربازرسی از خانه های بهداشت تلاش می کنیم سرویس دهی نرمالی را در این مراکز داشته باشیم که در این راستا همه اطلاعات مورد نیاز کشور را داریم.

خدمات دانشگاه علوم پزشکی قزوین از میانگین کشوری بالاتر است

رئیسی تصریح کرد: در بررسی و ارزیابی وضعیت بهداشتی استانها به نکات متعددی توجه داریم از جمله بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای، سلامت کارگران، سلامت آب روستاها و شهر، سلامت مادر و کودک، بیماری واگیر و غیرواگیر و مسایل مدیریتی در روستا و شهر که از همه آنها گزارشی تهیه می شود.

وی اظهارداشت: شاخص های حوزه بهداشت و مقایسه با کشور کار بعدی است که برای نمونه در استان قزوین خوشبختانه به نکات قابل توجهی رسیدیم از جمله خدمات بهداشتی حاشیه شهر و روستا که از چند سال قبل شروع شده است.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآورشد: خدمات دندانپزشکی، کارشناسی تغذیه و بهداشت روان، پزشک عمومی، مراقبت مادران باردار در استان قزوین از میانگین کشوری بالاتر است که جای تقدیر دارد.

وی اضافه کرد: البته یک سری شاخصها در استان باید تقویت شود که بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای و موضوع نظارتها از آن جمله است.

رئیسی گفت: شاخص خدمات دندانپزشکی در قزوین بسیار خوب است و با برنامه هایی که شروع شده به دنبال مدارس عاری از پوسیدگی دندان هستیم که در این راستا دانش آموزان پایه ششم معاینه می شوند که مشخص شده هر فرد ۱.۸ دندان خراب دارد که شناسایی و ارجاع انجام می شود و خدمات دندنپزشکی در مدارس روستایی رایگان و در شهر با تعرفه دولتی است تا دانش آموزان هیچ دندان خرابی نداشته باشند.

وی بیان کرد: اگر پایش دندان سه سال ادامه یابد به هدف سلامت نوجوانان و جوانان می رسیم تا در بزرگسالی افراد سالمی داشته باشیم.

رئیسی تصریح کرد: یکی دیگر از شاخص هایی که در بازرسی ما در استان قزوین مورد توجه قرار گرفت، میزان مرگ و میر مادران باردار بود که شاخص های سلامتی در این زمینه بالاتر از میانگین کشوری است.

وی افزود: مرگ و میر نوزادان در کشور ۸.۹ نفر در هر یک هزار تولد و در استان ۶ نفر در هر یک هزار تولد زنده است.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآورشد: در استان بیماری غیر واگیر مهم است و بررسیها نشان می دهد ۲۴.۶ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال استان فشار خون دارند که عدد بالایی است و ۴۷ درصد مرگ و میرها ناشی از بیماری قلبی و عروقی و میزان دیابت ۹ درصد است که بالاست و ۷۸ درصد مردم کم تحرکند و فعالیت فیزیکی مناسبی ندارند و ۷۸ درصد خانمها و ۷۴ درصد مردان افزایش وزن دارند که اینها عامل مرگ و میر است.

وی اظهارداشت: قزوین در کنترل بیماریهای واگیردار رتبه خوبی دارد و توانسته بیماری های سل، عفونی و تنفسی را مهار کند و دانشگاه علوم پزشکی قزوین از میانگین کشوری بالاتر است.

داروها با تحریم هم تامین می شود

رئیسی درپاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا تحریمها در تامین داروهای مورد نیاز بویژه بیماران خاص تاثیر دارد گفت:علیرغم شعارهای دشمنان که دارو و درمان تحریم نشده اما این کار صورت گرفته که با اتکا به توان داخلی در حال حاضر ۹۶ درصد داروهای کشور درداخل تولید می شود و کمبود مقطعی داریم که آن را جبران می کنیم.

وی درمورد طرح پزشک خانواده هم گفت: پزشک خانواده و نظام ارجاع در برنامه ششم دیده شده اما باید زیرساخت های آن تهیه شود که یکی از آنها تهیه پرونده الکترونیک سلامت است.

رئیسی گفت: در این طرح باید حدود ۱۷۰ هزار نقطه به هم متصل شوند و الان سامانه یکپارچه بهداشت خوبی داریم و امسال هم کاری را شروع کردیم و هر خدمتی که داده می شود بلافاصله پیامکی به دریافت کننده ارسال می شود تا اگر شهروندی ناراضی بود مسائل پیگیری شود.

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد در کشور حدود ۹۶.۸ درصد و در استان بیش از ۹۲ درصد مردم از خدمات بهداشتی رضایت دارند.

رئیسی اضافه کرد: یک کشور ۸۰ میلیونی با سامانه کنترل باید بتواند سیستم بهداشت را به درمان متصل کند که سال آینده نرم افراری طراحی شده که به پرونده بهداشتی وصل خواهد شد تا کنترلها دقیق تر شود.

وی در مورد پزشک خانواده هم گفت: پزشک خانواده در روستاها مستقر شده و تا سال ۱۴۰۰ این سامانه به بیمارستانهای دولتی متصل خواهد شد.

ایران در شاخص های بهداشتی پیشرو است

رئیسی تصریح کرد: کشور ما در شاخصهای بهداشتی در منطقه، پیشرو است در حالی که در همسایگی کشورهای دارای بیماری واگیر هستیم و برای نمونه در دنیا میانگین جهانیبیماری سل ۱۴۴ نفر در ۱۰۰ هزار نفر، در افعانستان ۱۸۰ نفر و در ایران ۱۴ در هزار نفر در سال است.

وی اضافه کرد: در سال دو هزار میلادی در ایران ۱۲۰ هزار بیماری مالاریا داشتیم که در حال حاضر به ۵۷ مورد رسیده، شاخص مرگ و میر مادران باردار باید به کمتر از ۳۰ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد می رسید که الان به ۱۸.۸ رسیدیم و شاخص هستیم و در مرگ نوزادان در یک هزار تولد زنده باید به زیر ۱۵ می رسیدیم که به ۸.۹ رسیدیم و قزوین به آمار شش نفر رسیده که بالاتر از میانگین کشوری است و این پیام را دارد که ۸۲ درصد مرگ و میرها در استان قزوین غیر واگیر و شامل سوانح جاده ای، فشار خون و دیابت است.

رئیسی بیان کرد: سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هرار زایمان در کشور صورت می گیرد و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نوزاد متولد می شود و در حال حاضر اولین عامل مرگ نوزادان، نارسایی و کم وزنی است که در ۴۸ ساعت اول تولد وزن نوزادان کمتر از ۱۵۰۰ گرم است.

وی افزود: تا پایان امسال ۵۰۰۰ مرکز و پایگاه بهداشتی در کشور ساخته شده و تحویل می شود که در حال حاضر ۴۲۰۰ مرکز تکمیل شده و ۱۲۰۰ واحد باقی مانده که تا سال ۱۴۰۰ تکمیل خواهد شد.

رئیسی تصریح کرد: در استان قزوین ۳۸ مرکز بهداشتی تکمیل شده و ۶ مرکز در یک سال آینده وارد خدمات رسانی در شبکه بهداشتی خواهد شد.

وی بیان کرد: در حوزه پسماند ۷۵ درصد بیمارستان ها بی خطر ساز دارند و برخی هم قرارداد بسته اند اما هنوز بخش خصوصی و مطب ها دچار مشکل هستند البته وقتی زباله های بیمارستانی بی خطر می شوند به زباله عادی تبدیل شده و نگرانی ندارد.