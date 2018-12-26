به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هشت نمایشنامه خوانی از میان ۶۰ اثر ارسالی به دبیرخانه نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی از سوی گروه انتخاب این بخش، برای شرکت در مرحله نهایی معرفی شدند.

گروه انتخاب بخش مسابقه نمایشنامه خوانی جشنواره متشکل از هاله مشتاقی نیا، ابراهیم پشتکوهی و امین بهروزی پس از بازبینی و بررسی ۶۰ اثر ارسالی متقاضی شرکت در بخش نمایشنامه خوانی جشنواره، ۸ نمایشنامه خوانی را برای حضور در مرحله نهایی جشنواره انتخاب کردند و یک اثر نیز در بخش مهمان پذیرفته شد.

بر این اساس نمایشنامه خوانی های

۱- کاکتوس/ به کارگردانی زهرا کولیوند از تهران

۲- از پشت شیشه‌ها/ به کارگردانی رضا تفکری از تهران

۳- ارثیه­ ایرانی/ به کارگردانی پریا طاهری از تهران

۴- مرگ در پاییز/ به کارگردانی پریسا محسنی از شهریار

۵- مرگ در پاییز/ به کارگردانی حجت کبریایی از کرج

۶- پایین، گذر سقاخونه/ به کارگردانی فرزاد آیتی از تهران

۷- کاکتوس/ به کارگردانی نسیم روشن­مهر از اصفهان

۸- در مه بخوان/ به کارگردانی محمد طاهری از تهران

برای حضور در مرحله نهایی مسابقه نمایشنامه خوانی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی انتخاب شدند.

هم­چنین طبق اعلام دبیرخانه­ جشنواره، نمایشنامه خوانی «شب به­ خیر جناب کنت» به کارگردانی مهری آسایش نیز به عنوان مهمان این بخش از جشنواره اجرا می­ شود.

نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی از ۱۴ تا ۲۲ دی ماه سال جاری با دبیری بهزاد صدیقی و توسط بنیاد اکبر رادی در تهران برگزار می شود.