ساعت هوشمند ۸۰ دلاری که از ساعت اپل بهتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی جی آر، ساعت یادشده علیرغم قیمت کمی که دارد از امکانات متنوعی برخوردار است.

ساعت یادشده که Amazfit Bip نام دارد، توسط شرکت چینی هوآمی تولید شده و از امکانات متداول در ساعت های هوشمند مانند جی پی اس، کنترل گر ضربان قلب و وضعیت خواب، بلوتوث و غیره برخوردار است. این در حالی است که ساعت اپل علیرغم قیمت چهار الی پنج برابری نسبت به این ساعت از امکانات یادشده برخوردار نیست.

این ساعت ضدآب بوده و در برابر گرد و خاک هم مقاوم است و لذا در هر شرایط آب و هوایی می توان از آن استفاده کرد و نگران خرابی ساعت نبود.

ساعت یادشده تنها ۳۲ گرم وزن دارد و بعد از شارژ کامل که حدود ۲.۵ ساعت طول می کشد برای ۴۵ روز استفاده کاربرد دارد. از این ساعت می توان برای برنامه ریزی تمرینات ورزشی و محاسبه سرعت و غیره نیز استفاده کرد. سازگاری با ساعت ها و گوشی های اندرویدی و همین طور آیفون دیگر مزیت مهم این ساعت ارزان است.