به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مخابرات ایران، سید مجید صدری با اشاره به اهمیت پرداختهای غیرحضوری در کاهش تردد و آلایندگی محیط زیست و همچنین سرعت در پرداخت و تحقق ارتباطی فراگیر، گفت: هماکنون با استقبال مردم از پرداختهای الکترونیکی، نزدیک ۹۹ درصد از تمام قبضهای تلفن ثابت در سراسر کشور بهصورت غیرحضوری پرداخت میشود.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از کانالهای غیرحضوری پرداخت الکترونیکی قبوض در سراسر کشور خاطرنشان کرد: هماکنون میزان پرداخت از سامانه جامع ۲۰۰۰ و دیگر کانالهای غیرحضوری در اکثریت مناطق مخابراتی با فرهنگ سازیهای صورت گرفته، به حدود ۹۹ درصد بالغ شده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آگاهسازی شهروندان در استفاده از ارتباطات الکترونیکی، پرداختهای غیرحضوری و درنهایت تحقق دولت الکترونیک را از جمله مهمترین اولویتهای ICT کشور دانست و افزود: تمام درگاههای پرداخت غیرحضوری شرکت مخابرات ایران بهصورت شبانهروزی در خدمت تمام مردم در سراسر کشور هستند.
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