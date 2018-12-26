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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

پیش بینی بارش شدید برف در جاده چالوس/احتمال آبگرفتگی معابر

پیش بینی بارش شدید برف در جاده چالوس/احتمال آبگرفتگی معابر

کرج - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به پیش بینی بارش برف و باران از آماده باش دستگاه های خدماتی و امدادی استان خبر داد.

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور اخطاریه هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی سرد به منطقه البرز مرکزی، گفت: ضروری است فرمانداران، بخشداران، شهرداران و شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان و شهرستان در آماده باش کامل باشند. 

وی گفت: از صبح فردا (پنجشنبه) تا عصرجمعه آسمانی ابری و مه آلود، وزش باد ، بارش باران و برف در پاره ای از نقاط شهری استان پیش بینی می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری استان البرز تاکید کرد: در ارتفاعات طالقان، دیزین و جاده چالوس بارش برف شدید پیش بینی می شود.

مهرور گفت: اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ها به منظور مقابله با جاری شدن سیل، رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش کوه و یا هرگونه حادثه احتمالی آمادگی خود را حفظ کنند.

وی بر لایروبی قنوات، رودخانه ها، کانالها، انهار و زیر پلها و همچنین رفع آبگرفتگی معابر درون شهری و جاده های برون شهری تاکید کرد و گفت: شهروندان از سفرهای غیرضروری در جادهای کوهستانی و دامنه های پرشیب به دلیل احتمال ریزش سنگ خودداری کنند.

کد مطلب 4496411

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