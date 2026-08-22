به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسین‌زاده ظهر شنبه در شورای اداری بویراحمد اظهار کرد: اگر قرار باشد یک مجتمع آموزشی بزرگ در یاسوج ایجاد شود، محل احداث آن باید به گونه‌ای باشد که دسترسی مردم و خانواده‌ها به آن آسان باشد و از ظرفیت آن به‌درستی استفاده شود.

وی با اشاره به اراضی در اختیار آموزش و پرورش افزود: در محدوده روبه‌روی بیمارستان، زمینی به مساحت حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد که می‌توان از ظرفیت آن برای توسعه فضای آموزشی استفاده کرد.

رئیس آموزش و پرورش بویراحمد ادامه داد: همچنین برخی مدارس موجود از جمله مدرسه امام جعفر صادق(ع) و دیگر فضاهای آموزشی نیازمند ساماندهی هستند و می‌توان با تجمیع، بازسازی یا جابه‌جایی برخی فضاها، زمینه ایجاد یک مجموعه آموزشی مناسب را فراهم کرد.

حسین‌زاده با تأکید بر اینکه نباید اراضی مناسب آموزشی از دست برود، بیان کرد: در حال حاضر چند زمین از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله اداره راه و شهرسازی و منابع طبیعی مطرح شده و لازم است این ظرفیت‌ها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

وی گفت: حتی اگر امکان استفاده مستقیم از یک زمین برای آموزش و پرورش وجود نداشته باشد، می‌توان از طریق جابه‌جایی یا تهاتر، زمین مناسب دیگری در اختیار آموزش و پرورش قرار داد تا ظرفیت‌های موجود حفظ شود.

رئیس آموزش و پرورش بویراحمد تصریح کرد: زمین‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی و تعاونی‌ها باید با هماهنگی مشاوران و بررسی‌های کارشناسی تعیین تکلیف شوند تا در صورت مناسب بودن، برای توسعه فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار گیرند.

حسین‌زاده بیان کرد: هدف اصلی این است که اراضی موجود از بین نرود و پیش از آنکه فرصت استفاده از این زمین‌ها از دست برود، تصمیم لازم برای اختصاص آنها به طرح‌های آموزشی اتخاذ شود.

وی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان در این زمینه تأکید کرد و افزود: با هماهنگی میان فرمانداری، اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آموزش و پرورش می‌توان بخشی از مشکلات مربوط به کمبود زمین برای توسعه فضاهای آموزشی بویراحمد را برطرف کرد.