حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رسیدن به اهداف پایان برنامه ششم توسعه کشور برای دو و نیم برابر شدن بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، اظهار داشت: در این بخش نیازمند ورود فناوریهای نوین اطلاعاتی از جمله اینترنت اشیا، بیگ دیتا، نسل پنجم ارتباطات سیار (۵G) و هوش مصنوعی به کشور هستیم.

وی با بیان اینکه فاز مطالعاتی مقررات گذاری برای ورود فناوریهای اینترنت اشیا و نسل پنجم ارتباطات (۵G) به کشور با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شده است، گفت: در این زمینه پیشنهاداتی نیز دریافت کرده‌ایم که درحال جمع بندی نهایی این مقررات‌گذاری و احصای ضوابط مدنظر هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: برای ورود فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی به کشور علاوه بر گزینه‌های مقرراتی، سایر موارد اجرایی نیز در قالب پروژه‌های پایلوت در وزارت ارتباطات و از طریق شرکتهای مرتبط، در جریان است.

وی با اشاره به اینکه فناوری اینترنت اشیا در راستای هوشمندسازی شهر، کشاورزی و سایر منابع و انرژی کاربرد دارد، گفت: تکنولوژی نسل پنجم موبایل نیز می تواند سرعت دستیابی به اطلاعات را چندین برابر کند و با وجود این فناوری‌ها، می توان به اهداف تحول دیجیتال دست یافت.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه منظور از مقررات‌گذاری برای این تکنولوژی‌ها، تدوین شرایط اخذ مجوز نیست، افزود: در تحول دیجیتال، مفهوم مجوزدهی حذف و تکنولوژی در اهمیت قرار می‌گیرد. به این معنی که رگولاتور نسبت به ارتقای تکنولوژی بی‌طرف بوده و سرویس‌دهی اپراتورها در این فضا، به خودی خود نیازمند دریافت مجوز نیست.

فلاح جوشقانی توضیح داد: در این فضا، موضوع صیانت از حریم شخصی و مالکیت داده و اطلاعات در اولویت قرار دارد و آنچه که از آن به عنوان مقررات‌گذاری نام برده می‌شود حول این محور است.

وی گفت: نسل پنجم تکنولوژی ارتباطات در کشور زمانی اتفاق می‌افتد که اپراتورها به بلوغ رسیده و شبکه خود را ارتقا دهند. در این فضا اپراتورها نیازمند تخصیص فضای فرکانسی و هماهنگی برای استفاده از باند فرکانسی هستند که باید حرکت به این سمت را به رگولاتوری اطلاع داده تا باند مورد نیاز ۵G برای آنها تامین شود.

به گزارش مهر، ۵G جدیدترین نسل سیستم های ارتباطات سیار سلولی است که افزایش سرعت انتقال داده تا ۲۰ گیگابیت برثانیه (یک گیگابیت بر ثانیه برای هر کاربر)، افزایش ظرفیت سرویس دهی به کاربران شبکه، کاهش تاخیر شبکه و بهینگی بیشتر مصرف توان در تجهیزات شبکه و کاربر (مانند گوشی موبایل) و نیز پشتیبانی از سرعت بیشتر کاربران در حال حرکت (مانند کاربر سوار بر اتومبیل در اتوبان و یا قطارهای سریع السیر) را ممکن می کند.

در این نسل باید حداقل یک میلیون کاربر ارتباطات باندپهن سیار در هر کیلومتر مربع بتوانند به شبکه متصل شوند و هر کاربر باید بتواند در شلوغ‌ترین حالت حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت برثانیه را تجربه کند. کاهش مصرف انٰرژی هم معیاری است که در این نسل به آن توجه شده‌است و دستگاه‌های فرستنده و گیرنده اپراتورها باید در ساعت کم مصرف به حالت صرفه جویی انرژی وارد شده و به سرعت فعال شوند. درنهایت اینکه نسل پنجم موبایل بهبود پشتیبانی از ارتباطات ماشین با ماشین (اینترنت اشیا) را با هزینه، مصرف باتری و تاخیر کمتر نسبت به نسل های قبلی ارتباطات سیار فراهم می کند.