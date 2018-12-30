به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقان منشادی، در ارتباط با سرطان پروستات، اظهارداشت: سرطان پروستات یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در دنیا و ایران محسوب می‌شود که مردان زیادی را گرفتار می‌کند و در واقع این سرطان پس از سرطان ریه دومین سرطان شایع در میان مردان است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: باریک شدن ادرار،‌باقی ماندن ادرار در مثانه، شب ادراری از جمله علائم اولیه سرطان پروستات است که البته با علائم بزرگی پروستات مشابهت دارد و راه افتراق این دو مشکل از طریق انجام آزمایش PSA و معاینه است و در صورتی که شک به بدخیمی تومور پروستات بود آزمایشات تکمیلی مانند بیوپسی و سونوگرافی پروستات و ... انجام می‌گیرد و روش درمانی مناسب ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه درمان سرطان پروستات به دو روش جراحی و رادیوتراپی صورت می‌گیرد ، ادامه داد: درمان سرطان پروستات با روش های جدید رادیوتراپی فرد را کمتر نیازمند به جراحی می‌سازد ولی به طور کلی در صورتی که بیمار جوانتر باشد و بیماری نیز در مراحل اولیه توصیه به برداشت تومور از طریق جراحی می‌شود.

دهقان منشادی بیان داشت: مشکلات جنسی و اختلالات ادراری از عوارض احتمالی جراحی به شمار می‌رود و بر همین اساس باید جراحی توسط پزشک حاذق صورت گیرد تا بیمار با مشکلات بسیار اندکی روبه رو باشد.

وی با اشاره به اینکه عمده درمان سرطان پروستات از طریق رادیوتراپی صورت می‌گیرد، گفت: رادیوتراپی به ۳ صورت معمولی، IMRT و براکی تراپی صورت می‌گیرد که اگر تومور پیشرفته باشد از روش IMRT به همراه براکی تراپی استفاده می‌شود ولی اگر تومور غیر پیشرفته باشد به همان روش براکی تراپی بسنده می‌کنیم.

این متخصص رادیوتراپی انکولوژی خاطرنشان کرد: روش IMRT روشی از رادیوتراپی است که در مراکز خصوصی مانند مرکز روشنا و در بیمارستان دولتی شهدای تجریش استفاده می‌شود و این روش بیشترین دز ممکن اشعه به تومور سرطان منتقل و بیمار عوارض کمتری دارد.

دهقان منشادی تاکید کرد: عموم مردان بالای ۵۰ سال باید برای پیشگیری، تشخیص به موقع و درمان به هنگام نسبت به انجام آزمایش PSA اقدام کنند. همچنین معاینه رکتال توسط پزشک متخصص برای آنها صورت گیرد.