به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تراژدی و مضحکه: ترامپ در کاخ سفید» ترجمه‌ای از Trump in the White House: Tragedy and Farce است؛ مجموعه مقالات متفکران چپ‌گرای آمریکایی درباره‌ سیاست‌های دونالد ترامپ که توسط جان بلامی فاستر (John Bellamy Foster) گردآوری و با مقدمه‌ی رابرت دبلیو مک‌چسنی (Robert W. McChesney) در انتشارات مانتلی ریویو (Monthly Review Press) منتشر شده است.

جان بلامی فاستر، با دقت و موشکافی بسیار، برآمدن ترامپ در نظام امپریالیستیِ رو به افول آمریکا را می‌شکافد و نشان می‌دهد که چگونه هیئت حاکمۀ امریکا، دچار سرگیجۀ زوال قدرت شده، و توانایی انطباق خود با شرایط زوال هژمونی امپریالیستی را از دست داده است.

در این کتاب آمده است:

«نولیبرال‌ها یا همان «هواداران آزادی فردی» این‌گونه می‌اندیشند: مردم با همۀ توان به مسائل بازرگانی بپردازند و حکومت را همان‌گونه که هست، برای فرادستان رها کنند. در واقع، نولیبرالیسم و فاشیسم، دو روی یک سکه‌اند. اما همۀ حقیقت را نگفته‌ایم، اگر به تفاوت آنان اشاره نکرده باشیم: در اولی، مردم به سیاست بی‌اعتنا هستند، اما در دومی، مردم راه‌حل‌های نژادپرستانه و «ملی‌گرایانه» را تحرک می‌بخشند.

تاریخ نشان می‌دهد که هر گاه بحرانی، روابط مالکانۀ موجود را به مخاطره انداخته است، هواداران آزادی‌های فردی، بدون قید و شرط با نظامیان، دیوانگان و فاشیست‌ها درآمیخته‌اند. از این‌رو، همواره تا زمانی که سرمایه‌داری وجود داشته باشد، فاشیسم در گوشه و کنار می‌نشیند و خود را برای هجوم آماده می‌کند. و اما این‌که جمهوری‌خواهان با ترامپ فاصله دارند، به‌سبب اصول یا سیاست‌هایشان نیست، بلکه بدین دلیل است که ترامپ را فردی نامطمئن می‌یابند که رفتارهای عجیب و غریب او، ممکن است فرصت‌های سیاسی آنان‌ را به مخاطره بیفکند.»

علیرضا جباری پیش از این کتاب‌هایی چون «فضاهای امید» دیوید هاروی، «جهانی برای ساختن: سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم» مارتا هارنکر و «فلسطین صلح می‌خواهد نه آپارتاید» از جیمی کارتر را ترجمه و منتشر کرده و به‌تازگی ترجمه‌ کتاب «پیمان جهانی ناتو و فاجعة شکست آن در لیبی» اثر هوراس کَمپبِل را به پایان ‌برده که در نشر افکار منتشر خواهد شد.

کتاب «تراژدی و مضحکه: ترامپ در کاخ سفید» با مقدمه‌ای از رابرت دبلیو مک‌چسنی و تدوین «جان بلامی فاستر» و ترجمه علیرضا جباری (آذرنگ)در ۱۹۰ صفحه به قیمت ۲۷ هزار تومان از سوی نشر افکار در دست انتشار است.