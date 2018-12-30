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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

توسط نشر افکار؛

کتاب «تراژدی و مضحکه: ترامپ در کاخ سفید» منتشر می‌شود

کتاب «تراژدی و مضحکه: ترامپ در کاخ سفید» منتشر می‌شود

کتاب «تراژدی و مضحکه: ترامپ در کاخ سفید» که مجموعه مقالات متفکران چپ‌گرای آمریکایی درباره‌ سیاست‌های دونالد ترامپ، است با ترجمه‌ علیرضا جباری آذرنگ در نشر افکار منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب  «تراژدی و مضحکه: ترامپ در کاخ سفید» ترجمه‌ای از Trump in the White House: Tragedy and Farce است؛ مجموعه مقالات متفکران چپ‌گرای آمریکایی درباره‌ سیاست‌های دونالد ترامپ که توسط جان بلامی فاستر  (John Bellamy Foster) گردآوری و با مقدمه‌ی رابرت دبلیو مک‌چسنی (Robert W. McChesney) در انتشارات مانتلی ریویو (Monthly Review Press) منتشر شده است.

جان بلامی فاستر، با دقت و موشکافی بسیار، برآمدن ترامپ در نظام امپریالیستیِ رو به افول آمریکا را می‌شکافد و نشان می‌دهد که چگونه هیئت حاکمۀ امریکا، دچار سرگیجۀ زوال قدرت شده، و توانایی انطباق خود با شرایط زوال هژمونی امپریالیستی را از دست داده است.

در این کتاب آمده است:

«نولیبرال‌ها یا همان «هواداران آزادی فردی» این‌گونه می‌اندیشند: مردم با همۀ توان به مسائل بازرگانی بپردازند و حکومت را همان‌گونه که هست، برای فرادستان رها کنند. در واقع، نولیبرالیسم و فاشیسم، دو روی یک سکه‌اند. اما همۀ حقیقت را نگفته‌ایم، اگر به تفاوت آنان اشاره نکرده باشیم: در اولی، مردم به سیاست بی‌اعتنا هستند، اما در دومی، مردم راه‌حل‌های نژادپرستانه و «ملی‌گرایانه» را تحرک می‌بخشند.

تاریخ نشان می‌دهد که هر گاه بحرانی، روابط مالکانۀ موجود را به مخاطره انداخته است، هواداران آزادی‌های فردی، بدون قید و شرط با نظامیان، دیوانگان و فاشیست‌ها درآمیخته‌اند. از این‌رو، همواره تا زمانی که سرمایه‌داری وجود داشته باشد، فاشیسم در گوشه و کنار می‌نشیند و خود را برای هجوم آماده می‌کند. و اما این‌که جمهوری‌خواهان با ترامپ فاصله دارند، به‌سبب اصول یا سیاست‌هایشان نیست، بلکه بدین دلیل است که ترامپ را فردی نامطمئن می‌یابند که رفتارهای عجیب و غریب او، ممکن است فرصت‌های سیاسی آنان‌ را به مخاطره بیفکند.»

علیرضا جباری پیش از این کتاب‌هایی چون «فضاهای امید» دیوید هاروی، «جهانی برای ساختن: سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم» مارتا هارنکر و «فلسطین صلح می‌خواهد نه آپارتاید» از جیمی کارتر را ترجمه و منتشر کرده و به‌تازگی ترجمه‌ کتاب «پیمان جهانی ناتو  و فاجعة شکست آن در لیبی» اثر هوراس کَمپبِل را به پایان ‌برده که در نشر افکار منتشر خواهد شد.

 کتاب «تراژدی و مضحکه: ترامپ در کاخ سفید» با مقدمه‌ای از رابرت دبلیو مک‌چسنی و تدوین «جان بلامی فاستر» و ترجمه علیرضا جباری (آذرنگ)در ۱۹۰ صفحه به  قیمت ۲۷ هزار تومان از سوی نشر افکار در دست انتشار است.

کد مطلب 4499157
مهرنوش محمدزاده

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