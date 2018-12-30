قم باید الگوی دختر نمونه بانشاط مسلمان را به دنیا معرفی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت زمانی صبح یکشنبه در نشست جمعیت بانوان فرهیخته استان قم، از نگاه عمیق مادرانه فعالان این تشکل که به صحنه اجتماعی و تربیتی جامعه دارند قدردانی کرد و گفت: نگاه انقلاب اسلامی و به تبع آن سازمان تبلیغات اسلامی به بانوان، نگاه متفاوتی است و ما راه نجات از همه آسیب‌ها و مشکلات را کمک و حضور بانوان مومن، عفیف و دغدغه‌مند در عرصه می‌بینیم.

وی بر لزوم استفاده از ظرفیت بانوان فرهیخته در حل مشکلات جامعه تأکید کرد و افزود: اگر قم را اصلی‌ترین شهر شیعی و حوزه علمیه را ظرفیت بی‌بدیلی می‌دانیم، تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیت حوزه علمیه و این شهر صورت گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به تفاوت نگاه به زن و جایگاه خانواده در اسلام و نظام غرب اظهار داشت: بانوان مظلوم‌ترین قشر بشری هستند که به دلیل نگاه ناشایستی که در مکاتب غربی به آن‌ها و جایگاهشان می‌شود مظلوم واقع شده‌اند.

حجت‌الاسلام عزت زمانی تأکید کرد: توقع ما از جمعیت بانوان فرهیخته قم این است که الگوی حرکت اجتماعی و تربیتی خواهران فرهیخته را رقم بزنند. اگر این اتفاق بیفتد سازمان تبلیغات اسلامی باید این نمونه را به سراسر کشور معرفی کند.

وی خطاب به بانوان فرهیخته گفت: امیدوارم برنامه جامعی با نگاه بلند مدت تعریف کنید که در این نگاه، تشکیلات در تراز بانوان مؤثر که می‌توانند در عرصه اجتماعی و تربیتی تحول ایجاد کنند، دیده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: دومین توقع از بانوان فرهیخته استان قم این است که این جمعیت محور تشکیل جبهه حرکت بانوان شود. البته در این زمینه تکثر و اختلاف سلیقه موضوعیت دارد و شما با سعه صدر می‌توانید پذیرای همه مجموعه‌های بانوان باشید.

وی با بیان این که نباید نسبت به ایجاد شبکه دائمی بانوان فرهیخته غافل شد، بیان داشت: باید آزادی و استقلال خودتان را حفظ کنید. از اینکه سراغ مرید و مریدبازی و وابسته به افراد و پول نیستید نقطه قوت کار شماست.

حجت‌الاسلام عزت زمانی بر ضرورت گسترده‌شدن فعالیت جمعیت بانوان فرهیخته در حوزه عملیاتی از جمله راه اندازی مهدکودک و مدرسه شد و افزود: قم باید توسط بانوان فرهیخته خود مدل و الگوی تربیتی یک دختر نمونه بانشاط مسلمان و عفیف را به کشور و دنیا معرفی کند.

وی با اشاره به آسیب‌هایی که در برخی تشکل‌ها وجود دارد، بیان داشت: نیازمند نظارت مؤمنانه در فعالیت‌های اجتماعی و تربیتی بانوان هستیم که این رویه باید به وسیله خود بانوان شکل بگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: حضرت آقا در فرمایشاتی که برای حجت‌الاسلام والمسلمین قمی ریاست سازمان تبلیغات اسلامی داشتند چندین بار واژه‌های اسلام ناب، اسلام انقلابی و اسلام عاشورایی را به کار بردند و این سازمان بازوی مقام معظم رهبری در انتقال این مفاهیم ارزشی است.

وی افزود: مردم، اسلامی که به آنها عزت و استقلال و آقایی در دنیا بدهد را می‌خواهند. اسلام، اسلام لاابالی نیست بلکه کرامت انسان‌ها را محقق می‌کند.

به گفته حجت‌الاسلام عزت زمانی، تمام سرمایه‌هایی که از صدر اسلام تا به امروز در راه اسلام هزینه شده، پشتوانه انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. با این نگاه، معتقدیم که امروز روز ایستادگی مردم بر روی همان اصولی است که سیدالشهدا و امیرالمومنین علیهم السلام پایه‌گذاری کردند و امروز به ما رسیده است.

وی بیان داشت: کار اصلی ما واگذاری امور به مخاطب جوان مومن و انقلابی است و در حوزه ساختار، کار جبهه سازی خواهیم کرد تا اندیشه امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در جریانات فکری محقق شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: تلاش می‌کنیم مجموعه‌ای از هیأت‌های اندیشه‌ای را فعال کنیم؛ هیأت‌هایی که حقیقت اسلام ناب را از زبان امامین انقلاب بیان کند.

حجت‌الاسلام عزت زمانی از حضور بانوان جهادی در جمع بانوان فرهیخته در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: محیط امن برای حضور و فعالیت خواهران جهادی فراهم خواهیم کرد که نقش خوبی در کنار دیگر بانوان فرهیخته ایفا کنند.