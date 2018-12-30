مسافرگیری از ایستگاه مترو جوادیه بلامانع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)، علی امام با بیان این مطلب که ساخت و بهره برداری از ایستگاه مترو جوادیه مربوط به فروردین سال ۹۳ است، گفت: در حال حاضر مشکلی در خصوص جا به جایی مسافرین در این ایستگاه گزارش نشده است.

وی با اشاره به اینکه سازه های مترو هیچ مشکلی ندارد، افزود: نشست به وجود آمده مربوط به فضای اطراف ایستگاه است و احتمالا مسئله به وجود آمده می تواند ناشی از چند علت باشد.

امام ادامه داد: عدم هماهنگی جهت کاربری محوطه بالای ایستگاه در سطح زمین و تبدیل آن به فضای سبز ، احداث سرویس بهداشتی در بالای تونل توسط شهرداری منطقه وتسریع در پر نمودن خاک اطراف و بالای ایستگاه به منظور بهره برداری و همچنین احتمال عدم به تراکم رسیدن خاک از سوی پیمانکار، می تواند از جمله دلایل این موضوع باشد که در حال حاضر در دست بررسی است.

وی ادامه داد: این مسئله هفته گذشته در دستور کار این شرکت قرار گرفت و پس از بازدید از محل ، مقرر شد بزودی با نظر مشاور و پس از مشخص شدن علل دقیق این نشست، موارد پیش آمده رفع شود.

امام افزود: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی جهت بهره برداری از مترو خط مزبور و مسافرگیری در آن وجود ندارد.