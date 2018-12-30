دریادار ضرغامی بر اثر سکته قلبی در اهواز درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار تکاور «داریوش ضرغامی» یکی از تکاوران دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس و از فرماندهان مدافع خرمشهر بود که دو روز پیش در حین سخنرانی و بازگویی خاطرات و رشادت های هم رزمان خود در دوران دفاع مقدس در آئین افتتاحیه سایت قایقرانی شهید ناخدا تکاور محمد مختاری دچار سکته قلبی و بلافاصله به بیمارستان ولیعصر خرمشهر منتقل شد.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: روز گذشته از سوی مسئولان بیمارستان ولیعصر خرمشهر برای انتقال دریادار ضرغامی به بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز تقاضای یک دستگاه آمبولانس مجهز شد که به سرعت در اختیار این بیمارستان قرار گرفت.

به گفته شهرام مقام، دریادار ضرغامی توسط یک دستگاه آمبولانس مجهز به بیمارستان امام خمینی(ره) شهر اهواز منتقل و در آنجا بستری و تحت مراقبت قرار گرفت.

به گفته دوستان و همراهان وی، اگر چه چندین بار کار احیا و آنژیو دریادار ضرغامی در هر دو بیمارستان انجام شد اما وی نیمه شب گذشته دار فانی را وداع گفت و پیکر وی فردا به تهران منتقل می شود.

دریادار داریوش ضرغامی یکی از میهمانان بیست و ششمین همایش تکاوران دریایی ارتش و مدافعان خرمشهر بود که در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه گذشته در شهرهای آبادان و خرمشهر برگزار شد.

دریادار ضرغامی در آئین افتتاحیه سایت قایقرانی که خطاب به مسئولان و مردم خرمشهر فریاد می زد: مردم خرمشهر کجا هستید؟ مسئولان شهر چرا غایب هستید؟ مدافعان شما پس از ۳۰ سال با تنی خسته و زخمی به دیدنتان آمده اند، نمی خواهید آنها را ببینید؟

به گزارش خبرنگار مهر، آئین یاد بودی از سوی پایگاه دریایی آبادان و خرمشهر در محل این پایگاه برگزار شد.