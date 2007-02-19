23 واترپلوئیست به اردوی تیم جوانان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم واترپلو جوانان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات انتخابی جوانان جهان که از 27 فروردین سال آینده در سنگاپور برگزار می شود آماده می کند.

در این اردوی تدارکاتی که از فردا به مدت سه روز در استخر شنای مجموعه ورزشی آزادی برپا می شود این نفرات تمرینات خود را زیر نظر کواکویچ ( سرمربی تیم های ملی واترپلو ) و حمید شب انگیز مربی تیم جوانان انجام خواهند داد:

محسن جلیلی ، نیما خوشبخت ، حامد سلیمانی ، امیر محمد سجادیان ، سهیل خادم پیر، امیر بیات ، عطا گلشنی ، کامبیز افشاری ، منصور پاکزاد ، محمدرضا عامل ، علیرضا پورعلی ، علی پیروزخواه، امیرحسین خانی ، مهدی عماد، امیر افشین زر، آرام قازاریان ، امیر لطف پور ، شاهد میراسماعیلی ، کارن دریانی ، محمد علی فتحی ، ساسان حسینی ، رامین بهشتی ، احسان حسینی

خاطرنشان می شود از قاره آسیا 4 تیم جواز حضور در مسابقات واترپلوی جوانان جهان را به دست می آورند. مسابقات واترپلوی جوانان جهان از 27 مرداد ماه سال هشتاد و ششن در لانگ بیچ آمریکا برگزار خواهد شد.