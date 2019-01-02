بودجه بیماری های خاص «نشان دار» شود/ درخواست از مجلس

احمد قویدل، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در سال های گذشته بودجه بیماری های خاص در ردیف بودجه نشان دار نبوده و همین مسئله باعث می شود این بودجه در قالب اعتبارات عمومی وارد وزارت بهداشت شود.

وی افزود: یکی از تبعات نشان دار نبودن بودجه بیماری های خاص، این است که این بودجه به صورت دقیق نظارت نشود.

قویدل گفت: کسانی که کار ممیزی و ذی حسابی اعتبارات وزارت بهداشت را انجام می دهند، نمی توانند بودجه وزارت بهداشت را به صورت قانونی کنترل کنند و این احتمال هست که اعتبارات جای دیگری هزینه شود.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، ادامه داد: تقاضای ما از مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این است که بودجه بیماری های خاص نشان دار شود. در واقع، پول داروی بیماران خاص صرف پرداخت حقوق نشود.