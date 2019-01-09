سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر جلیل کوهپایه زاده را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران منصوب می شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.»

دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران و پیش از این معاون آموزشی این دانشگاه بوده است.

پیش از این دکتر مسعود ناصری پور ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران را برعهده داشت.