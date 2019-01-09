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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۴

با حکم سرپرست وزارت بهداشت؛

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر جلیل کوهپایه زاده را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر جلیل کوهپایه زاده را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران منصوب می شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.»

دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران و پیش از این معاون آموزشی این دانشگاه بوده است.

پیش از این دکتر مسعود ناصری پور ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران را برعهده داشت.

کد مطلب 4508044

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