ارائه اصلاحیه بودجه از جانب شهرداری قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر نادر شریعتمداری در جلسه امروز شورای شهر با تاکید بر اینکه وظیفه شورای شهر نظردهی بر روی کلیات بودجه است ، گفت: سیستم مالی شهرداری و به صورت کلی کشور ، هیچ گاه شفافیت نداشته است و هیچ زمانی بودجه مطابق واقعیت نیست و حداقل برنامه وجود دارد. بنابراین کارهایی که در این 4 سال قدم به قدم برای شفافیت مالی شهرداری انجام داده ایم با حرف زدن خراب نکنیم.

وی با اعلام اینکه بودجه جاری شهرداری از 1800 میلیارد تومان کل بودجه تنها 760 میلیارد است ، افزود: این بودجه زیاد نیست و قسمت عمده بودجه ، صرف کارهای عمرانی شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دفاع از اصلاحیه بودجه جاری شهرداری تهران تاکید کرد: حقوق و مزایای کارکنان قراردادی شهرداری افزایش یافته که این میزان 36 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به مخالفت کمیسیون با کاهش کمک به تاکسیرانی و مینی بوسرانی گفت: 10 میلیارد تومان کاهش در زمینه این کمک ها را نپذیرفتیم.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه هنوز بحث در مورد بودجه سال 86 شروع نشده است ، تصریح کرد: چند هزار میلیارد تومان بودجه سال 86 را رها کرده ایم و بر سر چند میلیارد اصلاحیه بودجه بحث می کنیم.

وی اصلاح ساز و کارهای مالی شهرداری را از موفقیت های شورای دوم دانست و افزود: امروز تلاش هایمان به بار نشسته است و شهرداری خود را موظف به ارائه اصلاحیه دانسته است که خود قدم مثبتی ارزیابی می شود.

شریعتمداری با اشاره به اینکه تا کنون 350 میلیارد تومان فاقد سند روی دستمان مانده ، تاکید کرد: نباید کاری کرد که به این مبلغ اضافه شود و من توصیه ام این است که با این دید به اصلاحیه بودجه نگاه کنیم.

شریعمداری در ادامه با اعلام اینکه از محاسن اصلاحیه این است که اجازه می دهد که درخواست شهرداری را رد یا قبول کنیم ، گفت: در صورت رد اصلاحیه و هزینه کرد آن از طرف شهرداری ، خودشان باید پاسخگو باشند.

وی ، اصلاحیه بودجه عمرانی شهرداری را به علت افزایش حقوق و دستمزد کارکنان آن دانست و تاکید کرد: در صورت برخورد غیر منطقی با این اصلاحیه شهرداری راهکارهای دیگری برای تامین نیازهای خود خواهد یافت.