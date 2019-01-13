دانشگاه آزاد میزبان جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حسین نصیرزاده با بیان اینکه سومین دوره جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار ۷ اسفندماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود، گفت: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنها و جانبازان ۲۵درصد به بالا و همسر و فرزندان آنها دانشجویان مشمول شرکت در این جشنواره هستند.

وی افزود: ارتقا سطح تحصیلی و آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر، افزایش انگیزه و تحرک تحصیلی، ایجاد رقابت سازنده و اثربخش در بین جامعه هدف شاهد و ایثارگر و شناسایی و تجلیل از چهره های موفق و برتر شاهد و ایثارگر از جمله اهداف برگزاری سومین دوره جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار است.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه انتخاب دانشجویان برتر در سه مرحله انجام می شود، خاطرنشان کرد: در مرحله اول، سوابق علمی و پژوهشی و فرهنگی واجدان شرایط توسط واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه بر اساس شاخص های تعیین شده و برای هر یک از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی جمع آوری و به مراکز استان ها ارسال می شود.

نصیر زاده تاکید کرد: در مرحله دوم واحدهای مراکز استان با دریافت مدارک و مستندات از واحدها، نسبت به تشکیل کمیته علمی و داوری اقدام و نفرات اول تا سوم هر یک از مقاطع آموزشی را انتخاب و به اداره کل امور شاهد و ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه ارسال می کنند.

وی ادامه داد: در مرحله سوم، سازمان مرکزی دانشگاه کمیته علمی و داوری (نمایندگان حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی، فرهنگی و دانشجویی، پژوهشی و فناوری، اداره کل امور شاهد و ایثارگران و نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران) تشکیل و نسبت به انتخاب دانشجویان برتر علمی در هر یک از مقاطع آموزشی با توجه به سهمیه ای که از طرف بنیاد شهید و ایثارگران به دانشگاه اعلام شده، اقدام کرده و در نهایت ۱۸ نفر انتخاب می شوند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این تجلیل در دو مرحله استانی و سراسری انجام می شود و در مرحله سراسری نیز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با مشارک بنیاد شهید، سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار را با حضور منتخبان برتر و نمونه شاهد و ایثارگر وزارتخانه های علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و طلاب حوزه های علمیه برگزار می کند.