پرستاران نقش مهمی در ارتقای خدمات بهداشت و درمان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از پرستاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پرستاری شغلی ارزشمند به شمار می رود، بیان کرد: پرستاران مکمل حوزه سلامت هستند.

وی اظهار داشت: پرستاری شغلی ارزشمند به شمار می رود و پرستاران جایگاه ارزشمندی نزد خداوند دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پرستاری هنر و عشق است و بدون این عشق نمی توان به بیماران خدمات رسانی کرد.

۷۲ شهید واقعه کربلا از ایثارگر ترین افراد دنیا هستند

وی اظهار داشت: ۷۲ شهید واقعه کربلا از ایثارگر ترین افراد دنیا هستند.

وی بیان کرد: پرستاران بسیار زیادی هستند که از ایثارگران دفاع مقدس پرستاری می کنند و این افراد از ایثارگرترین افراد به شمار می روند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پرستاران رهرو راه حضرت زینب هستند و جایگاه ارزشمندی در نزد خداوند دارند.

وی ادامه داد: پرستاران ایثارگرانی هستند که در مسیر کمک به بندگان خداوند حرکت می کنند و از این روز جایگاه ارزشمندی در نزد خداوند دارند.

وی با بیان اینکه روز پرستار روز صبر و پایداری حضرت زینت(س) است، بیان کرد: سختی کار پرستاران بسیار زیاد است و همه باید سختی کار پرستاران را درک کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دوری از خانواده و فعالیت پر کار آنها از دیگر سختی های کار پرستاران است.