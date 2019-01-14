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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

جانشین پلیس راه گیلان:

بارش برف در محور اسالم به خلخال/ رانندگان زنجیرچرخ داشته باشند

بارش برف در محور اسالم به خلخال/ رانندگان زنجیرچرخ داشته باشند

رشت- جانشین پلیس راه گیلان با اشاره به بارش برف در بخشی از محور اسالم به خلخال از رانندگانی که قصد تردد در این محور را دارند خواست تا تجهیزات زمستانه به ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جابر صفاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به وضعیت محورهای استان گیلان اشاره و اظهارکرد: ترافیک در محورهای برون شهری گیلان در حال حاضر روان و عادی بوده و گره ترافیکی گزارش نشده است.

سرهنگ صفاری در ادامه با اشاره به حوادث رانندگی ۲۴ ساعت گذشته در محورهای استان، افزود: در ۱۵ فقره تصادف منجر به جرح ۱۶ نفر از هموطنان مصدوم شدند که با کمک نیروهای اورژانس و امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی عدم توجه به جلو و انحراف به چپ را از مهم‌ترین عوامل وقوع این تصادفات عنوان و بیان‌کرد: از رانندگان درخواست می شود با صبر و حوصله و احتیاط بیشتری در محورهای استان تردد کنند.

جانشین پلیس راه گیلان با اشاره به وضعیت محورهای کوهستانی و برف‌گیر استان، تصریح‌کرد: براساس گزارشات دریافتی از مرکز اطلاعات و کنترل ترافیکی استان گیلان در حال حاضر در بخشی از محور اسالم به سمت خلخال شاهد بارش برف هستیم.  

وی از رانندگانی که قصد تردد از این محور و سایر محورهای کوهستانی استان گیلان را دارند خواست تا تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.  

سرهنگ صفاری ادامه داد: با توجه به آغاز بارش باران در برخی از محورهای جلگه‌ای رانندگان باید سرعت مطمئنه و فاصله طولی با وسیله نقلیه جلویی را رعایت کنند.

کد مطلب 4512507

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