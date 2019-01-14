بارش برف در محور اسالم به خلخال/ رانندگان زنجیرچرخ داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جابر صفاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به وضعیت محورهای استان گیلان اشاره و اظهارکرد: ترافیک در محورهای برون شهری گیلان در حال حاضر روان و عادی بوده و گره ترافیکی گزارش نشده است.

سرهنگ صفاری در ادامه با اشاره به حوادث رانندگی ۲۴ ساعت گذشته در محورهای استان، افزود: در ۱۵ فقره تصادف منجر به جرح ۱۶ نفر از هموطنان مصدوم شدند که با کمک نیروهای اورژانس و امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی عدم توجه به جلو و انحراف به چپ را از مهم‌ترین عوامل وقوع این تصادفات عنوان و بیان‌کرد: از رانندگان درخواست می شود با صبر و حوصله و احتیاط بیشتری در محورهای استان تردد کنند.

جانشین پلیس راه گیلان با اشاره به وضعیت محورهای کوهستانی و برف‌گیر استان، تصریح‌کرد: براساس گزارشات دریافتی از مرکز اطلاعات و کنترل ترافیکی استان گیلان در حال حاضر در بخشی از محور اسالم به سمت خلخال شاهد بارش برف هستیم.

وی از رانندگانی که قصد تردد از این محور و سایر محورهای کوهستانی استان گیلان را دارند خواست تا تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.

سرهنگ صفاری ادامه داد: با توجه به آغاز بارش باران در برخی از محورهای جلگه‌ای رانندگان باید سرعت مطمئنه و فاصله طولی با وسیله نقلیه جلویی را رعایت کنند.