مستند برگزیده «سینماحقیقت» به «عصرانه مستند» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مهر رضا، در ادامه نشست‌های «عصرانه مستند» که به همت خیریه متوسلین به امام رضا (ع) برگزار می‌شود، مستند «خانه‌ای برای تو» به کارگردانی مهدی بخشی مقدم به نمایش درمی آید.

مستند «خانه ای برای تو» به کارگردانی مهدی بخشی‌مقدم و تهیه کنندگی مهدی شامحمدی از محصولات مرکز مستند سوره روز یکشنبه ۳۰ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰ در خانه مهر رضا نمایش داده می‌شود و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

داستان این مستند ۷۳ دقیقه‌ای به «داوود جوان ۳۰ ساله‌ گیلانی مرتبط می‌شود که کمتر از یک سال از ازدواجش می‌گذرد و او در شغلش نیز دچار ورشکستگی و متوجه می‌شود که به سرطان پیشرفته‌ای دچار شده است. او در این شرایط برای زندگی‌اش تصمیمات جدیدی می‌گیرد»

این مستند در دوازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» که در ماه آذر برگزار شد در ۶ رشته نامزد دریافت جایزه شد، در جمع ۳ فیلم برتر از نگاه تماشاگران قرار گرفت و در نهایت برنده نشان فیروزه بهترین فیلم، تندیس بهترین کارگردانی مستند بلند و جایزه بهترین موسیقی متن برای افشین عزیزی شد. کاراکتر این فیلم یکی از قهرمانان پُرامید این دوره جشنواره بود.

عوامل «خانه ای برای تو» که در تدارک اکران عمومی آن هستند، نمایش این فیلم به نفع خیریه را به این دلیل پذیرفتند تا فرصتی برای رویارویی مخاطبان با سوژه مستند باشد؛ مردی که با امید برای زنده بودن مبارزه کرد...

جلسه نقد با حضور تهیه‌کننده و کارگردان و نغمه دانش آشتیانی به‌عنوان مجری و منتقد در خانه مهر رضا به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بیمارستان دی، نرسیده به پل همت، نبش کوچه نیلو، پلاک یک برگزار می‌شود و ورود برای عموم رایگان و آزاد است.

خانه مهر رضا وابسته به خیریه متوسلین به امام رضا (ع) با راه‌اندازی «عصرانه مستند» به نمایش مستندهای شاخص به ویژه با رویکرد اجتماعی می‌پردازد و هدف از آن کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی از مسیر فرهنگ و هنر به ویژه سینماست.