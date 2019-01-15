حذف بند پرداخت تمام هزینه بلیت مترو توسط مسافر

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز (۲۵ دی ماه) که به ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه سوم پنج ساله شهرداری تهران اختصاص داشت، به بررسی ماده ۵۲ پرداختند و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد حذف بند ۱۰ از این ماده را مطرح کرد.

در بند ۱۰ این ماده آمده بود: شهرداری موظف به برنامه ریزی و قیمت گذاری بلیت حمل ونقل همگانی (ریلی و غیر ریلی) با اصلاح فرآیندهای موجود است؛ به نحوی که تا پایان برنامه قیمت تمام شده بلیت توسط مسافر پرداخت شود.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در این خصوص گفت: ما در کشورمان به سوخت سوبسید می‌دهیم و به حمل و نقل همگانی سوبسید نمی دهیم؛ در حالی که سوخت باید گران شود تا مصرف آن پایین تر بیاید و حمل و نقل همگانی باید صورت بگیرد تا مردم بیشتر از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: در حمل و نقل همگانی یک سوم از هزینه را باید مسافر پرداخت کند؛ همچنین یک سوم را دولت و یک سوم را شهرداری پرداخت می کند. ما باید همواره این روند را حفظ کنیم و اگر می‌گوییم مسافر باید سهم خود را در حمل و نقل همگانی پرداخت کند، منظور همین یک سوم است. بنابراین قانوناً نمی‌توان قیمت بلیت را در حمل و نقل همگانی خیلی بالا برد.

بند ۱۰ با موافقت اعضا حذف شد و ماده ۵۲ با حذف این بند به تصویب رسید.

در ادامه جلسه، اعضا ماده ۴۷ را بررسی کردند.

حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران، درباره این ماده که مربوط به بحث حریم پایتخت است، گفت: عبارت حریم پایتخت با قانون تقسیمات کشوری که مصوبه مجلس است مغایرت دارد. بنابر آن قانون، حریم پایتخت باید محدود به شهر تهران شود؛ وگرنه ورامین، کرج و ... را نیز شامل می شود.

عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به این انتقاد خلیل آبادی گفت: ما یک حریم تهران داریم که در طرح جامع ساماندهی سال ۱۳۷۲ برای تهران تعیین شده و محدوده ای کوچکتر دارد. همچنین در طرح جامع سال ۸۶ یک حریم بزرگتر تعریف شده که به عنوان حریم پایتخت مصوبه شورای عالی شهرسازی است.

وی با اشاره به یک طرح راهبردی که در شورای عالی شهرسازی و معماری آماده شده و به استانداری تهران ابلاغ شده است، گفت: این طرح در مورد هم پوشانی ها بحث دارد و به نظر من ضروری است که متولی حریم پایتخت مشخص شود.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه در طرح جامع تهران برای اولین بار از عبارت حریم پایتخت استفاده شده است، گفت: کلمه حریم پایتخت در اسناد مرجع تصویب که همان شورای عالی شهرسازی و معماری است، به رسمیت شناخته شده و بنابراین هیچ اشکالی در استفاده از این عبارت در لایحه برنامه سوم توسعه شهری تهران نیست.

در ادامه جلسه ماده ۴۷ با همان عبارت حریم پایتخت به تصویب رسید.

در ادامه، ماده ۴۵ با حذف بند ۸ به دلیل تکرار در ماده ۷۱ و اضافه شدن بند ۱۳ که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است، تصویب شد.

ماده ۴۹ با اصلاح عبارتی «توانیابان و کم توانان جسمی و حرکتی» تصویب شد.

ماده ۵۰ نیز با حذف عبارت «همچنین فصای باز و ساخته نشده آن» و جایگزینی آن با عبارت «براساس سند قانونی» تصویب شد.

در ماده ۵۱ ویرایش دوم برنامه پنج‌ساله سوم، موضوع شناسه الکترونیک درختان معابر اصلی، میادین و بوستان ها حذف شده بود که به پیشنهاد کمیسیون سلامت، محیط ‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران این موضوعات به ماده ۵۱ اضافه شد و این ماده با لحاظ این موضوع به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه، مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۸ نیز به تصویب رسیدند.