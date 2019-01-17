  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۰

معاون شهرداری بیرجند:

اراضی اطراف مجموعه پسماند بیرجند پاکسازی شد

اراضی اطراف مجموعه پسماند بیرجند پاکسازی شد

بیرجند- معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: برنامه پاکسازی اراضی اطراف و داخل مجموعه دفع و دفن پسماند در بیرجند انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون شاکری پیش از ظهر پنج شنبه در بازدید از محل سایت پسماند بیرجند بیان داشت: جمع آوری زباله ها و پاکسازی اراضی محیط اطراف و داخل مجموعه پسماند با حضور ۱۰۰ نفر از پرسنل خدماتی واحد خدمات شهری انجام شد.

وی از پاکسازی مسیر ۱۰۰ هکتاری موجود در این منطقه در این اقدام خبر داد و اضافه کرد: حداقل مطالبات قانونی و به حق مردم از مجموعه شهرداری اجرای پاکسازی ها و خدمات شهری مناسب است.

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند ادامه داد: هدف از اجرای این طرح پاکسازی طبیعت، کاهش آلودگی، نجات زمین از زباله و برداشتن  گام های مؤثردر جهت داشتن محیطی پاک و عاری از زباله است.

شاکری یادآور شد: با توجه به مشکل وجود نخاله و پسماند در این منطقه، به دنبال آن بلافاصله عوامل شهرداری با بسیج نیرو و امکانات خود در این مکان حضور یافته و نسبت به جمع آوری نخاله و پسماند انباشت شده و پاکسازی کامل محیط اقدام کردند.

کد مطلب 4515733

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها