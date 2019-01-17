اراضی اطراف مجموعه پسماند بیرجند پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون شاکری پیش از ظهر پنج شنبه در بازدید از محل سایت پسماند بیرجند بیان داشت: جمع آوری زباله ها و پاکسازی اراضی محیط اطراف و داخل مجموعه پسماند با حضور ۱۰۰ نفر از پرسنل خدماتی واحد خدمات شهری انجام شد.

وی از پاکسازی مسیر ۱۰۰ هکتاری موجود در این منطقه در این اقدام خبر داد و اضافه کرد: حداقل مطالبات قانونی و به حق مردم از مجموعه شهرداری اجرای پاکسازی ها و خدمات شهری مناسب است.

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند ادامه داد: هدف از اجرای این طرح پاکسازی طبیعت، کاهش آلودگی، نجات زمین از زباله و برداشتن گام های مؤثردر جهت داشتن محیطی پاک و عاری از زباله است.

شاکری یادآور شد: با توجه به مشکل وجود نخاله و پسماند در این منطقه، به دنبال آن بلافاصله عوامل شهرداری با بسیج نیرو و امکانات خود در این مکان حضور یافته و نسبت به جمع آوری نخاله و پسماند انباشت شده و پاکسازی کامل محیط اقدام کردند.