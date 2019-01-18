کاهش ۸ تا ۱۲ درجه ای دما طی روزهای آتی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی در تشریح آخرین وضعیت جوی کشور آمده است: امروز جمعه ۲۸ دی ماه، عمده فعالیت سامانه بارشی در شمال شرق، سواحل دریای خزر و با شدت کمتر در شمال غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز، استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی است.

بارش‌ها در غالب مناطق به صورت برف همراه با وزش باد همراه است و شدت بارش در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی را شاهد خواهیم بود.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان بارش باران رعد و برق، وزش باد شدید، خواهند داشت. این سامانه سبب کاهش دما، بین ۸ تا ۱۲ درجه در شمال شرق و شرق کشور خواهد شد. همچنین روز شنبه، بارش در شرق سواحل خزر، خراسان شمالی و به صورت پراکنده در دامنه‌های جنوبی البرز شرقی و بخش‌هایی از مرکز کشورخواهد بود. روز یکشنبه این سامانه از سمت شمال شرق، از کشور خارج می‌شود.

بنا بر این اطلاعیه هوای سرد در نیمه شمالی کشور تا اواسط هفته ماندگار خواهد بود. روزهای جمعه تا یکشنبه مرکز و شرق خلیج فارس و تنگه هرمز و همچنین روز یکشنبه دریای عمان مواج و طولانی است و روز جمعه و شنبه نیز دریای خزر مواج پیش‌بینی می‌شود. روزهای جمعه و شنبه وزش باد شدید در شرق و جنوب شرق تداوم دارد که در جنوب شرق کشور با پدیده‌ی گرد و خاک همراه است. توده گرد و خاک تولید شده بر روی عراق در روز جمعه نیز در برخی از مناطق جنوب غرب، غرب و جنوب کشور به سبب کاهش دید و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

در این اطلاعیه درباره وضعیت هوای تهران طی ساعت های آینده نیز آمده است: هوای تهران، امروز (جمعه) نیمه ابری، همراه با وزش باد، در بعضی ساعات افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده و گاهی وزش باد شدید با بیشینه دمای ۶ و منفی ۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی‌ می‌شود. هوای پایتخت فردا نیز نیمه ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد و با حداکثر دمای ۶ و حداقل دمای منفی ۴ درجه پیش‌بینی می‌شود.