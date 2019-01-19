به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «وارش»، کتابچه «جشنواره بین‌المللی وارش؛ تاریخچه و دستاوردها» با هدف آشنایی و مرور ادوار مختلف، رویکردها، رخدادها و دستاوردها و معرفی بخش های گوناگون این رویداد منتشر شد.

این کتابچه از فصل‌های مختلفی تشکیل شده و در آن اهداف، برنامه‌ها و دستاوردهای دوره‌های پیشین جشنواره با عکس‌های مرتبط تشریح شده است.

«پیشینه جشنواره»، «توجه به فرهنگ عامه»، «پیوند سینما و اقوام ایرانی»، «بخش آیین ها»، «جشنواره وارش و مرکززدایی»، «توجه به گردشگری هنری» از جمله بخش‌هایی هستند که ویژگی‌ها و کارکردهای این جشنواره را تبیین می‌کنند.

در این کتابچه، مخاطبان می توانند با چهره های شاخص، سینماگران، هیات انتخاب و داوری و میهمانان ویژه در ادوار مختلف جشنواره آشنا شوند. همچنین در بخش دیگری از کتابچه یاد شده، سازمان‌ها و نهادهای مشارکت کننده و حامی در ادوار مختلف معرفی شده اند.

معرفی برگزیدگان دوره‌های پیشین جشنواره و آثارشان از دوره اول تا دوره هشتم به همراه عکس هایی از هر دوره بخش دیگری از این کتابچه است. همچنین استعدادهای شاخص جشنواره که امروز به عنوان سینماگران موفق در سطح ملی شناخته می شوند به عنوان افتخارات جشنواره «وارش» در این اثر معرفی شدند.

در فصل دیگری از این کتابچه، درباره نهمین دوره جشنواره بین المللی «وارش» که قرار است اردیبهشت سال ۹۸ برپا شود توضیحاتی ارائه شده و اهداف و محورها و برنامه‌های جنبی آن تشریح و در ادامه اعضای شورای سیاستگذاری و مدیران بخش های مختلف معرفی شده اند.

تشریح بخش بین الملل جشنواره نهم فیلم «وارش» با معرفی کشورهای شرکت کننده و اهداف آن از دیگر بخش های کتابچه راهنمای جشنواره است.

با توجه به برپایی جشنواره بین المللی فیلم «وارش» در استان مازندران و شهر بابل، سینماگران شاخص مازندرانی که در سطح ملی فعالیت می‌کنند در این اثر معرفی شده‌اند. همچنین ظرفیت‌های سالن های نمایش جشنواره نیز در بخش دیگری از این کتابچه توضیح داده شده است.

مسئولیت تولید محتوای این کتابچه، به عهده سید رضا صائمی مدیر نشست های تخصصی جشنواره و افشین ضیائیان و لیلی اسکندرپور، طراحی و گرافیک آن را انجام داده اند.