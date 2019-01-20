کنگان بدون هوای پاک/ استان بوشهر مرکز دفن پسماند استاندارد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلینژاد صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: تقویت مشارکتهای مردمی را به صورت جدی در دستور کار داریم و تا زمانی که مردم مشارکت نکنند به جایی مطلوبی نخواهیم رسید.
وی با اشاره به روز پاک خاطرنشان کرد: مسائل مهمی در قانون هوای پاک قرار گرفته است که میتوان به آلودگی آب، هوا، بو، تشعشع و . . . اشاره کرد که مسائل به صورت جامع مورد اشاره قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: استان بوشهر بین رشته کوههای زاگرس و خلیج فارس قرار گرفته است و این موضوع باعث شده تا وضعیت هوای خاصی را در استان داشته باشیم.
تکذیب تخصیص عوارض آلایندگی به استانهای همجوار
وی با اشاره به اینکه در اغلب روزهای سال در جنوب استان شاهد سکون هوا هستیم، افزود: این موضوع باعث شده تا دغدغههای بیشتری در جنوب استان داشته باشیم و تهویه هوا به خوبی انجام نشده است.
قلینژاد با تکذیب تخصیص سهم استانهای همجوار از عوارض آلایندگی پارس جنوبی، تصریح کرد: این موضوع در حد یک درخواست است و هنوز هیچ مصوبهای نبوده است و اگر تاثیری داشته است مورد بررسی قرار میگیرد و مدلسازی انجام میشود. فعلا دادههای علمی را جمعآوری میکنیم و سهمی اختصاص نیافته است.
وی بیان کرد: باید وضعیت آلایندگی استان همجوار به خوبی تحت تاثیر قرار گیرد. نگاه به سمت آلایندگی صنعت نباید نگاه درآمدزایی باشد و بلکه باید صنعت مجبور به رعایت قانون و کاهش آلایندگی شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: در استان بوشهر دو منبع اصلی آلودگی آب و هوا داریم که یکی توده گرد و غبار است که از دو منشا داخلی و کانونهای خارج استان ایجاد میشود. بخش قابل توجهی از این گرد و غبار منشا خارجی دارد.
دغدغه ما مسائل پالایشکاههای گاز است
وی اضافه کرد: در استان بوشهر پنج ایستگاه سنجش آلودگی گرد و غبار در استان بوشهر نصب شده است. وضعیت هوا به وضعیتهای هوای پاک، هوای سالم، هوای قابل قبول، هوای ناسالم برای گروههای حساس، هوای ناسالم، هوای بسیار ناسالم و هوای خطرناک تقسیمبندی میشود.
قلینژاد منبع دوم آلایندگی استان بوشهر را آلایندگی ناشی از فعالیت صنایع عنوان کرد و ادامه داد: یکی از مشکلات این است که صنایع ما نظارت کاملی بر خروجی فعالیت صنعت خود ندارند. برخی از صنایع بدون بررسی مسائل زیستمحیطی اجرا شده است.
وی گفت: بیشترین دغدغه ما در این حوزه مسائل پالایشکاههای گاز است و در مورد پتروشیمیها نگرانی کمتری داریم و در پارس جنوبی مسائل جدی را به صورت جدی پیگیری میکنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از ترکیبات سولفور به عنوان عامل اصلی آلودگی هوا در منطقه پارس جنوبی نام برد و افزود: فلرینگ با بدسوزی مشعلها در مقام بعدی آلودگی قرار دارد.
وی از تلاش برای کاهش ترکیبات سولفور خبر داد و اظهار داشت: یکی از مشکلات ما در این منطقه کمبود اطلاعات پایشی است که تلاش داریم اولین مرکز پایش زیستمحیطی مدرن کشور در عسلویه افتتاح شود.
برگزاری کمیته ملی عسلویه
قلینژاد تاکید کرد: بخش زیادی از آلودگیها ناشی از پسآبهای فاضلاب در این منطقه است. باید عیبیابی و نشتیابیها به صورت دقیق انجام شود و صنایع جدید را ملزم به رعایت ملزومات و انجام مطالعات زیستمحیطی کردیم.
وی از برگزاری کمیته ملی عسلویه خبر داد و افزود: با توافقات وزارت نفت، باید پس از انجم مطالعات زیستمحیطی مجوز صنایع صادر شود و گزارش مدیریت کاهش اثرات باید ارائه شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از برنامهریزی برای بازیافت پسماند صنایع در شهرستان عسلویه خبر داد و بیان کرد: پایش آنلاین از دغدغههای اساسی است که تاکنون ۶۰ درصد متصل شدهاند و هر صنعتی تکمین نکند مشمول جرایم و برخوردها میشود.
وی افزود: در هشت ماه اول سال جاری در شهر بوشهر ۱۶ روز هوای پاک داشتیم، ۱۵۴ روز وضع قابل قبول داشتیم، ۵۰ روز حساس ناسالم برای گروههای حساس داشتیم، ۲۲ روز هوای ناسالم و سه روز هوای بسیار ناسالم و یک روز هم وضعیت خیلی بحرانی داشتیم.
تعطیلی ایستگاه عسلویه
قلینژاد با اشاره به اینکه ایستگاه عسلویه از سال گذشته به علت سرقت ناقص بوده و تعمیر آن مشمول زمان شد و تا امروز تعطیل بوده است اظهار داشت: هشت ایستگاه در پارس جنوبی داریم که همگی تحت مدیریت منطقه ویژه پارس است و به علت اینکه نظارت کافی بر آن نداریم، نمیتوانیم ین آمار را ارائه کنیم. پیگیر هستیم که ایستگاه عسلویه را در سریعترین زمان راهاندازی کنیم.
وی با اشاره به وضعیت گرد و غبار در جنوب استان بوشهر خاطرنشان کرد: هیچ روز پاکی در کنگان از سال گذشته تاکنون نداشتهایم و تعداد روزهای وضعیت قابل قبول ۱۵۹ روز بوده است و دو روز نیز خطرناک بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اینکه پروژه راهآهن باید بعد از ارزیابی محیط زیستی اجرا شود، افزود: در صورتی که طرح دارای تاثیر نامطلوب بر محیط زیست است باید با راهکارهای کاهش اثرات اجرا شود و این را به وزارت راه اعلام کردیم و اکنون این مطالعات در حال تدوین است و حتما باید قبل از اجرای پروژه این مطالعات به دست ما برسد و تاکنون مجوزی را صادر نکردیم.
حفاظت پلنگ ایرانی
وی با اشاره به راهاندازی دبیرخانه حفاظت پلنگ ایرانی، اضافه کرد: فضای فیزیکی دبیرخانه در دشتستان به زودی افتتاح میشود و اقدامات خاصی برای حفاظت از پلنگ ایرانی خواهیم داشت. برآورد جمعیتی پلنگ بسیار سخت است و قلمرو گسترده و جابجایی مکرر دارند و تعداد آنها به صورت دقیق مشخص نیست.
قلینژاد بیان کرد: حفظ زیستگاهها را به صورت ویژه در دستور کار داریم و چرخه غذایی در این مناطق حفظ میشود. استان بوشهر دارای دو پارک ملی است، یک منطقه حفاظتشده داریم، دو اثر طبیعی ملی داریم و دو منطقه شکارممنوع در استان داریم.
وی با اشاره به وجود سه تالاب در استان بوشهر شامل تالاب حله، تالاب دیر نخیلو و تالاب نایبند، ادامه داد: این سه تالاب در برنامه حفاظت ملی تالابها هستند که تامین حقآبه یکی از الزامات اصلی برای تالابها هستند که باید انجام شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اینکه دریا به خاطر تخلیه فاضلاب شهری و ورود فاضلاب صنعتی وضعیت خوبی ندارد، تصریح کرد: برخی از شناگاههای استان دارای آلودگی هستند و نباید شنا در این مناطق انجام شود. ایستگاههای پایش دریایی را به زودی ایجاد و راهاندازی خواهیم کرد و ایستگاههای زیست دریایی در نقاط مختلف استان فعال میشود.
وی در مورد آلودگی خاک نیز خاطرنشان کرد: در استان بوشهر اغلب محلهای دفن پسماند استاندارد نیستند و هیچ شهری در استان مرکز دفن پسماند استاندارد و اصولی ندارد. نشت نفت هم یکی از دلایل آلودگی خاک در استان بوشهر است.
آخرین وضعیت پتروشیمی دشتستان
قلینژاد در مورد پتروشیمی دشتستان، گفت: این طرحها باید مطالعات زیستمحیطی و ارزیابی مکانیابی داشته باشد و مجوز سازمان محیط زیست را بگیرد. مطالعات زیستمحیطی پتروشیمی دشتستان به ما اعلام شد و چند ایراد گرفته شد و قرار شد که مطالعات اصلاح شود. موضوع تامین آب یکی از مسائل مهم بود که حتما باید راهکار و پیشبینی تخصیص آب صادر شود. تصویب موضوع در نشستهای استانی از دیگر خواستهها بود. پهنهبندی این طرح باید در آمایش سرزمین انجام شود.
وی با اشاره به اینکه طرح آمایش استان در حال تدوین است، اضافه کرد: طرح پتروشیمی دشتستان با مشکل تامین آب روبرو است و باید مطالعات بیشتری از سوی مشاور طرح در این خصوص انجام شود و هنوز در آمایش سرزمینی استان این طرح تصویب نشده است.
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