اطلاعات بیش از ۳۰۰۰ انبار زنجان در سامانه جامع ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مسلمی ظهر یکشنبه در کمیسیون برنامهریزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا به امروز اطلاعات ۳۱۰۲ انبار در سامانه جامع انبارها به ثبت رسیده است، افزود: این سامانه یکی از زیرشاخههای سامانه جامع تجارت بهشمار رفته و تا به امروز اطلاعات ۳۱۰۲ انبار در آن به ثبت رسیده است.
وی با یادآوری اینکه استان زنجان در زمینه ثبت اطلاعات انبارها در سامانه جامع، رتبه ۱۴ کشور را در اختیار دارد، تصریح کرد: این سامانه فعالیت خود را از حدود ۱۸ ماه گذشته آغاز کرده و اطلاعات واحدهایی که کالاهای آنها از مبدا و یا مقصد به استان زنجان جابهجا میشود، در این سامانه به ثبت میرسد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه کسب رتبه ۱۴ در زمینه ثبت اطلاعات انبارها در سامانه جامع با پیگیریهای مستمر از جایگاه ۲۷ به رتبه ۱۴ رسیده است، ادامه داد: علاوه بر این، تا به امروز ۹۵۳ مورد حواله از مبدأ زنجان به سایر استانها و نیز ۱۲۹۴ مورد محمولههای بارگیری شده از سایر استانها به مقصد زنجان در این سامانه به ثبت رسیده است.
علی مدقالچی، معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به اینکه سامانه جامع انبارها از سال ۹۴ اقدام به صدور بارنامه میکند و تا به امروز نزدیک به ۱۴۰۰ مورد بارنامه آنلاین صادر شده است، اظهار کرد: تنها ۱۰ درصد جابهجاییها از این سامانه، بارنامه دریافت میکنند که این میزان مربوط به اشخاص حقیقی مانند اثاثکشی و تجهیزات کشاورزی است.
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