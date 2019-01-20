حمله مسلحانه به یک پایگاه سازمان ملل در مالی/ ۸ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، در حمله گسترده شورشیان به یکی از پایگاههای سازمان ملل متحد در شمال شرق کشور مالی- که محل فعالیت گروههای وابسته به القاعده و داعش است- دست کم ۸ نیروی حافظ صلح کشته و شمار زیادی نیز زخمی شدند.

هیأت نیروهای حافظ صلح در کشور مالی با صدور یک بیانیه اعلام کرد که این حمله گسترده اوایل روز یکشنبه به روستایی در استان کیدال در شمال شرق کشور مالی اتفاق افتاد. در این حمله، گروهی از شورشیان با استفاده از «تعداد زیادی وسایل نقلیه زرهی» به یک پایگاه سازمان ملل حمله کردند.

یک منبع امنیتی در کشور مالی به خبرگزاری فرانسه گفت که دست کم ۱۹ نیروی در حال خدمت طی این حمله مجروح شدند. و برخی رسانه های محلی نیز گزارش دادند که تعدادی از کشته شدگان، اتباع کشور چاد هستند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده نگرفته است.

در همین ارتباط، «محمد صالح آنادیف» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در کشور مالی با محکوم کردن این حمله، «خواستار واکنش فوری، محکم و هماهنگ تمام نیروها» شد و تأکید کرد که نیروهای حافظ صلح در مالی «اجازه نخواهند داد که این جنایات وحشیانه بدون مجازات بماند».