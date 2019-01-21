بهرام آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: نتایج ضعیف ورزشکاران اردبیلی در المپیاد ورزشی زیر ۱۶ سال کشور باعث بروز نگرانی‌هایی در حوزه ورزش قهرمانی استان شد و به همین دلیل بررسی‌های لازم به صورت تخصصی انجام خواهد پذیرفت.

وی افزود: با توجه به ظرفیت و پتانسیل بسیار مناسبی که در ورزش استان اردبیل دیده می‌شود با بهره‌گیری از کارشناسان و پیشکسوتان مجرب آسیب‌شناسی تخصصی در خصوص چگونگی کسب نتایج نامناسب و بهبود شرایط موجود انجام می‌پذیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یادآور شد: اردبیل به عنوان یکی از قطب‌های قهرمان‌پرور ورزش کشور شناخته شده و انتظار ویژه‌ای از ورزشکاران این استان برای کسب نتایج درخشان وجود دارد.

آقاخانی توضیح داد: بعد از اعلام نتایج نامطلوب ورزشکاران اردبیلی در المپیاد زیر ۱۶ سال کشور به دلیل اهمیت قضیه از اوایل هفته گذشته به صورت مستمر جلساتی را با مسئولان هیئت‌های ورزشی برپا کردیم تا چرایی نتایج حاصل شده و راهکارهای عبور از شرایط کنونی اعلام شود.

وی یادآور شد: بعد از اعلام نتایج المپیاد ورزشی به صورت میانگین هر روز با مسئولان سه هیئت ورزشی استان نشست‌هایی برگزار می‌شود تا نواقص و کمبودهای مربیان، ورزشکاران و زیرساخت‌های مورد نظر از نزدیک بررسی شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان از تداوم برگزاری نشست‌های مذکور تا پایان هفته جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا در راستای حمایت از ورزش دوستان، هدایت صحیح استعدادهای موجود انجام پذیرفته و شرایط لازم برای درخشش ورزشکاران اردبیلی در المپیادهای بعدی فراهم گردد.