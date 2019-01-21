حل مشکل فشار خون با زهر خفاش خون آشام!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پپتیدها، پلیمرهای کوچکی هستند که از به هم پیوستن اسیدهای آمینه با ترتیب مشخص و با پیوند پپتیدی تشکیل شده‌اند.

اما یک نکته جالب در این زمینه توقف تحقیقات به علت دخالت ها و فشارهای کارتل های درگیر قاچاق مواد مخدر است که به محل انجام این تحقیقات در کشور مکزیک هجوم برده و دانشمندان را مجبور به یافتن اماکنی جدید برای تحقیق کرده اند. نامناسب بودن محل های جدید تحقیقاتی ممکن است پیشبرد فعالیت های پژوهشگران را کند کرده یا برای مدت های طولانی به تعویق بیندازد.

بررسی زهر خفاش خون آشام برای تولید دارو از چند سال قبل آغاز شده و بررسی ها نشان می دهد در زهر این حیوان ترکیبات مهم ضدانعقاد نیز وجود دارد که برای درمان برخی بیمارها مفید است.

تحقیقات اولیه ای که به تازگی صورت گرفته بود ثابت می کند می توان از زهر خفاش خون آشام برای درمان طیف گسترده ای از بیماری ها استفاده کرد. از جمله این بیماری ها می توان به بیماری های قلبی و عروقی تا بیماری های کلیوی اشاره کرد.

به گفته برایان فری یکی از محققان این طرح، پپتید تازه شناسایی شده که به اختصار سی جی آر پی نام گرفته می تواند موجب گشادگی و شل شدن رگ های خونی شود و به نظر می رسد داروهایی که با استفاده از آن تولید شوند عوارض جانبی کمتری داشته باشند. هنوز مشخص نیست چه زمانی دانشمندان فرصت خواهند یافت کار تحقیقاتی بر روی این داروی جدید را آغاز کنند.