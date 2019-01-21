به گزارش خبرگزاری مهر، کانون ملی منتقدان تئاتر در نشست دوشنبههای نقد تئاتر این هفته، نمایش «اوبو» به نویسندگی آلفرد ژاری و طراحی و کارگردانی علیرضا دریابیگی را بررسی میکند. این برنامه روز دوشنبه یکم بهمن ماه در تالار حافظ برگزار میشود.
در این نشست رضا آشفته نویسنده و منتقد و عرفان پهلوانی بازیگر و منتقد به بررسی و نقد نمایش «اوبو» میپردازند که برداشت و دراماتورژی از متن آلفرد ژاری به دست عرفان ناظری است و دریابیگی نیز این متن را با گروهی از جوانان ناشناخته به مرحله اجرا رسانده است.
در خلاصه داستان نمایش آمده است: «شاه اوبو خوانشِ پارودیگونهای از شخصیت «مکبث» شکسپیر است. اوبو نیز چونان مکبث به وسوسه و اغوای همسرش شاه را میکشد، تخت شاهی را غصب میکند و به روال از پسران شاه مرده شکست خورده و کشته میشود.»
این نمایش ساعت ۱۹:۳۰ در تالار حافظ اجرا میشود.
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