جلسه ستاد نقشه علمی فردا با حضور «عاملی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور فردا سه شنبه دوم بهمن ماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای ستاد و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.

این جلسه، اولین جلسه ای است که با حضور حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.

وظایف ستاد نقشه جامع علمی کشور

اجرایی سازی اقدامات، هماهنگی و پیگیری ارتباطات بین دستگاهی برای گسترش فعالیت ها و پایش و رصد اقدامات در حوزه های تعریف شده سند نقشه جامع علمی کشور، تهیه و تدوین برنامه عملیاتی برای اجرایی سازی اقدامات سند در هر سال، هدایت و پیگیری تعاملات بین بخش های دولتی و خصوصی برای دستیابی به اهداف این سند، حمایت علمی، اطلاعاتی، تسهیل گری از شرکت های دانش بنیان و نیز از طرح های دارای ظرفیت فناوری و تجاری سازی، حمایت های تشویقی از فعالیت های علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه سند، مبتنی بر آئین نامه های مصوب در شورای ستاد، از وظایف ستاد نقشه جامع علمی کشور است.

حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که اخیرا برگزار شد گفت:امیدوارم بتوانم اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را که کمتر اجرایی شده و یا در بین راه مانده است را اجرایی کنم.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: اسناد خوبی تصویب شده است و نباید از فراوانی این اسناد گلایه کنیم.