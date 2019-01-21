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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۲

امام جمعه خورموج:

مدیران مشکلات مردم را به حداقل برسانند

مدیران مشکلات مردم را به حداقل برسانند

دشتی- امام جمعه خورموج با بیان اینکه مدیران مشکلات مردم را به حداقل برسانند، گفت: در راستای باشکوه‌تر برگزار شدن جشن‌های انقلاب ۱۹ کارگروه در سطح شهرستان تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح صبح دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی معجزه بزرگ قرن حاضر و در نوع خود بی نظیر ترین انقلاب است، اظهار داشت: دشمنان با طراحی ها و دسیسه های مختلف قصد برای اندازی نظام را دارند ولی به حمد الله تمامی نقشه های آنها همچون گذشته نقش برآب شده است.

وی افزود: تا زمانی که مردم در صحنه و با بصیرت هستند و توطئه های دشمنان را بشناسند قطعا دشمن شکست خواهد خورد.

مصلح با بیان اینکه یکی از عوامل پیروزی انقلاب حضور گسترده مردم و امیدوارانه آنها در صحنه مختلف انقلاب است، گفت: امروز همه مسئولین بر این موضوع تاکید دارند که این سرمایه بزرگ اجتماعی از دست ندهیم و باید آنها را حفظ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیران مشکلات مردم را به حداقل برسانند، ادامه داد: وجود رهبری پیامبر گونه امام راحل(ره) و دینداری و باورهای مردم از دیگر عوامل پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود و امروز نیز برای پیشبرد انقلاب به این سه عوامل نیازمند هستیم.

کد مطلب 4519286

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