به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح صبح دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی معجزه بزرگ قرن حاضر و در نوع خود بی نظیر ترین انقلاب است، اظهار داشت: دشمنان با طراحی ها و دسیسه های مختلف قصد برای اندازی نظام را دارند ولی به حمد الله تمامی نقشه های آنها همچون گذشته نقش برآب شده است.

وی افزود: تا زمانی که مردم در صحنه و با بصیرت هستند و توطئه های دشمنان را بشناسند قطعا دشمن شکست خواهد خورد.

مصلح با بیان اینکه یکی از عوامل پیروزی انقلاب حضور گسترده مردم و امیدوارانه آنها در صحنه مختلف انقلاب است، گفت: امروز همه مسئولین بر این موضوع تاکید دارند که این سرمایه بزرگ اجتماعی از دست ندهیم و باید آنها را حفظ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیران مشکلات مردم را به حداقل برسانند، ادامه داد: وجود رهبری پیامبر گونه امام راحل(ره) و دینداری و باورهای مردم از دیگر عوامل پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود و امروز نیز برای پیشبرد انقلاب به این سه عوامل نیازمند هستیم.