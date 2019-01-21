به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی امروز با حضور وزیر ورزش در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد و طی آن برنامه های دو فدراسیون کشتی و شمشیربازی برای شرکت در بازی های المپیک توکیو در حضور نمایندگان آنها بررسی شد.

در پایان این نشست، سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک گفت: مسئله ای که در گذشته محل اختلاف شده بود این بود که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش دو ستاد مجزا تشکیل می دادند که در یک راستا حرکت می کردند اما همین مسئله باعث ایجاد مشکل شده بود.

وی تأکید کرد: با تشکیل یک ستاد واحد برای رسیدگی به برنامه های فدراسیون ها مشکلات قبل حل شده و آرامش مورد نیاز هم در ورزش حاکم شده است.

رئیس کمیته ملی المپیک همچنین در رابطه با موزه ورزش، المپیک و پارالمپیک که قرار است به زودی فاز نخست آن افتتاح شود توضیح داد و یادآور شد: از یک سال پیش ستاد ویژه‌ای برای این کار تشکیل دادیم که هر هفته تشکیل جلسه می دهد. طراحان موزه ایران باستان افرادی هستند که از آنها برای طراحی موزه مورد نظر کمک گرفته ایم، البته طرح های مختلفی ارائه شد و در نهایت در مورد یک طرح به نتیجه رسیده ایم.

وی با بیان اینکه سفارش ویترین لازم برای نگهداری جام، کاپ و لباس های اهدایی از طرف ورزشکاران داده شده است، خاطرنشان کرد: فاز اول موزه به زودی افتتاح می شود و در فاز دوم نیز افتتاح موزه را در ساختمانی با معماری موزه انجام می دهیم.

صالحی امیری تأکید کرد: استراتژی ما این است تا پایان بهمن افتتاح موزه را انجام دهیم، البته مشکلات سخت افزاری داریم اما قطعا تا پیش از پایان سال این کار انجام می شود. برنامه این است که ۳۰ بهمن افتتاح فاز اول صورت بگیرد و امیدواریم که مشکلی پیش نیاید.