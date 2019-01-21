به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «مونو/شورایی و گفت‌وگو با مردم» نوشته آریان رضائی با اجرای حمیدرضا نعیمی و با حضور هنرمندانی چون رضا گوران، کیومرث مرادی، احترام برومند، خانواده زنده یاد جواد ذوالفقاری، مهدی شفیعی، سعید اسدی، امیرحسین شفیعی، پریناز آل آقا و محسن حسن زاده شامگاه یکشنبه ۳۰ دی در سالن کنفرانس مجموعه تئاترشهر برگزار شد.

حمیدرضا نعیمی در ابتدای مراسم با طرح صحبت های مقدماتی خود درباره کتاب «مونو/شورایی و گفت و گو با مردم» که از سوی انتشارات افراز روانه بازار کتاب شده است گفت: این کتاب از آنجایی که حاصل تجربیات اجرایی مولف است بسیار ارزشمند بوده که از خواندن آن بسیار لذت بردم.

نعیمی همچنین با بررسی نمایش های اخیر آریان رضائی به نقد و بررسی آثار او پرداخت و توضیحاتی درباره شیوه بازیگری در این جنس از تئاتر ارائه کرد.

در ادامه رضا گوران برای رونمایی از کتاب روی صحنه آمد و از تجربیات خود در این زمینه برای معرفی آگوستوبوآل در دهه هشتاد در ایران سخن گفت. وی همچنین اشاره کرد که ارزش کار آریان رضائی در برخورد علمی و پژوهشی در آثار اجرایی اش است.

وی افزود: ما با دعوت از دستیار فرانسوی بوآل به ایران ورک شاپی برگزار کردیم و نمایشی بر اساس شیوه های بوآل در کارگاه نمایش تئاترشهر اجرا کردیم

کیومرث مرادی دیگر سخنران این مراسم بود. وی با اشاره به جملات تاثیرگذاری از کتاب «مونو/شورایی ...» به نقد و بررسی کتاب پرداخت و در بخش دوم صحبت هایش با ذکر دلایلی تئاتر ستمدیدگان و روش های بوآل را یک جریان تئاتری نامید و با طرح پرسشی از مهدی شفیعی و احترام برومند و مخاطبان حاضر در سالن ارتباط دوسویه و گفتگویی ایجاد کرد که طی آن شفیعی و برومند و سایرین نظرات خود را برای جمع مطرح کردند.

کیومرث مرادی از تجربه خود پس از تماشای نمایش «برلین» در شهر تبریز گفت و اظهر کرد که آریان رضایی توانست نمایش را در بستر واقع‌گرایی حفظ کند و چالش های فروانی در مسیر مشارکت مخاطب قرار دهد.

در ادامه مراسم پیام ویدئویی دکتر برنت بلر از چهره های مطرح این حوزه در کالیفرنیا برای حاضران پخش شد.