به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدرضا فقیهی بعد از ظهر دوشنبه در همایش آموزشی زائران عتبات عالیات دانشگاهی تصریح کرد: پیش از این با برنامه‌ریزی‌ انجام پذیرفته مجوز ثبت نام ۱۲ هزار زائر دانشگاهی اخذ شده بود که با بالارفتن استقبال‌، میزان سهمیه‌ نیز افزایش یافت.

به گفته وی سهمیه دانشگاهی عتبات عالیات در کشور به ۱۵ هزار زائر رسیده تا در قالب ۳۰۰ کاروان زائران به این سفر زیارتی مشرف شوند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور به تعداد ثبت‌نام کنندگان در سفر عتبات عالیات نیز اشاره کرد و توضیح داد: ۵۲ هزار زائر دانشگاهی برای سفر به عتبات عالیات ثبت‌نام داشتند.

وی از آغاز سفر زیارتی دانشجویان از ابتدای ماه جاری خبر داد و افزود: کاروان‌های زیارتی تا ۱۰ اردیبهشت ماه سال آتی اعزامی خواهند داشت.

فقیهی با اشاره به اینکه در ثبت‌نام انجام پذیرفته استقبال مطلوبی را از جانب دانشگاهیان شاهد بودیم، افزود: زیارت بارگاه مطهر اهل بیت (ع) برکات زیادی در زندگی شخصی و معنوی داشته و مطمئنا دانشجویان فهیم با درک فضائل موجود با بصیرت و شناخت لازم زائر بارگاه‌های مطهر خواهند شد.