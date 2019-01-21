محور مهران-دهلران-اندیمشک چهارخطه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کاظمی عصر دوشنبه در بازدید از پروژه های مختلف حوزه راه و شهرسازی در دهلران اظهار داشت: هشت هزار میلیارد ریال برای چهار خطه کردن محور مهران به دهلران و اندیمشک نیاز است.

وی گفت: ضمن اینکه فاز اول چهار خطه کردن محور دهلران به اندیمشک به طول ۱۲ کیلومتر با پیشرفت بالایی در حال اجراست و عملیات اجرایی ۱۸ کیلومتر دیگر از این مسیر بر اساس برنامه زمانبدی شروع شده است.

وی تصریح کرد: مجوز ماده ۵۶ برای ادامه مسیر در قالب فاینانس داخلی نیز اخذ شده است.

کاظمی اظهار داشت: برای مصلی دهلران در زمینی به مساحت چهار هزار و ۷۰۰ متر مربع هم از محل اعتبارات استانی چهار میلیارد ریال و از محل باز آفرینی نیز ۲۰ میلیارد ریال منظور شده تا اسکلت بندی آن شروع شود.

هزینه ۷۰۰ میلیارد ریالی در حوزه راه های شهرستان

فرماندار دهلران هم در این بازدیدها گفت: عملیات چهار خطه کردن محور دهلران به اندیمشک به طول ۳۰کیلومتر در دو فاز ۱۲ و ۱۸ کیلومتری در حال اجراست که برای این ۳۰ کیلومتر در مجموع ۵۴۰میلیارد ریال هزینه می شود و فاز اول این پروژه با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا و تقریبا آماده بهره برداری بوده که ۱۲۰میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

سید حسینعلی موسوی، فاز دوم این مسیر را ۱۸ کیلومتر با هزینه اعتباری بالغ بر ۴۲۰میلیارد ریال اعلام کرد.

وی به هزینه ۷۰۰ میلیارد ریالی در حوزه راه های شهرستان ظرف یک سال گذشته هم اشاره کرد و گفت: تحول خوبی در حوزه راه های شهرستان به همت دولت و پیگیری های استاندار ایلام انجام و در دست اقدام است که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان دارند.

وی بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی بازداشتگاه دهلران هم تاکید کرد و افزود:این بازداشتگاه در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی و هزینه اعتباری بالغ بر ۲۰میلیارد ریال در حال اجراست.

حجت الاسلام سید محسن موسوی امام جمعه دهلران هم با اشاره به تردد زائران و عتبات عالیات بر ضرورت توجه بیشتر به راه های شهرستان تاکید کرد و افزود:با توجه به حضور گسترده مردم شهرستان در نماز جمعه لذا ساخت مصلی برای شهرستان ضرورت دارد و از توجه استاندار، مدیر کل راه وشهر سازی و فرماندار دهلران به این مهم و تخصیص اعتبار برای شروع عملیات اجرایی آن تقدیر و تسریع در عملیات اجرایی مسیر سید اکبر از درخواست های مردم و مسئولان است که امیدواریم هرچه سریعتر تکمیل و بهره برداری شود.