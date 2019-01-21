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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۱۶

فرماندار تنگستان:

ظرفیت بانوان در توسعه تنگستان به خوبی استفاده شود

ظرفیت بانوان در توسعه تنگستان به خوبی استفاده شود

بوشهر - فرماندار شهرستان تنگستان گفت: ظرفیت بانوان در توسعه تنگستان به خوبی استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین رفیعی‌پور عصر دوشنبه در نشست کارگروه بانوان و خانواده، نقش زنان در تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مهم دانست و اظهار داشت: افتخار بزرگی برای بانوان جامعه اسلامی است تا با بهره گیری از شخصیت بارز و نورانی حضرت فاطمه زهرا(س) در تکامل و ارتقای زندگی خود قدم بردارند.

وی افزود: جایگاه زن و ارزش مهر مادری در دین مبین اسلام بر کسی پوشیده نیست چرا که مسئولیت خطیر تربیت انسان‌ها بر عهده زن به عنوان کانون مهر، محبت، تجلی مهرورزی و صبوری گذاشته شده است.

رفیعی‌پور با اشاره به اینکه نگاه دولت تدبیر و امید نسبت به افزایش ظرفیت‌ها برای فعالیت زنان در عرصه مدیریتی است گفت: امروز زنان دوشادوش مردان در صحنه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز فعالیت می‌کنند و توانایی خود را نشان داده‌اند.

فرماندار شهرستان تنگستان با اشاره به نقش و جایگاه زنان در عرصه های مدیریتی و تصمیم گیری گفت: علیرغم اینکه پیشرفت‌های محسوسی در زمینه تحصیلات و مشارکت های اجتماعی زنان در کشور حاصل شده است، زنان هنوز نتوانسته‌اند سهم شایسته‌ای از پست های مدیریتی دولت را به خود اختصاص دهند ولی دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به استفاده از بانوان در مناصب مدیریتی داشته و شاهد حضور بسیار پررنگ بانوان در عرصه های مختلف مدیریتی هستیم.

رفیعی پور تصریح کرد: برای بهتر شدن وضع موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت بانوان، حضور آنان در جلسات تصمیم گیری و برنامه ریزی لازم و ضروری است.

وی با اشاره به اینکه زنان بعنوان نیمی از نیروهای انسانی نقش تأثیرگذار در توسعه جامعه دارند، افزود: تداوم موقعیت‌های دولت تدبیر و امید وابسته به حضور جدی و مشارکت فعال زنان در تمام عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

فرماندار تنگستان خواستار مشارکت بانوان در اجرای هر چه بهتر برنامه های دهه فجر امسال در شهرستان شد.

کد مطلب 4519942

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