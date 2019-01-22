علی سلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضن بیان اینکه دامغان ۳۱ واحد معدنی دارد که ۲۴ نوع ماده معدنی از آنها استخراج میشود، تأکید کرد: زغالسنگ، سیلیس و سنگآهک از مهمترین این معادن و خاک صنعتی، باریت، سنگآهن، سنگ لاشه و فلورین از مهمترین فرآوریهای معدنی این شهرستان هستند.
وی بابیان اینکه سالانه یک میلیون و ۱۴۸ هزار و ۲۵۵ تن مواد معدنی از معادن دامغان استخراج میشود، افزود: میزان ذخایر قطعی معادن شهرستان ۷۲۳ هزار و ۶۶۶ تن هستند که از این میزان ۶۵۰ هزار تن به زغالسنگ اختصاص دارد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دامغان بابیان اینکه ۸۰۷ هزار و ۸۲۳ میلیون ریال میزان سرمایهگذاری در بخش معادن شهرستان است، تأکید داشت: در بخش امیرآباد ۵۵ نوع مواد معدنی وجود دارد که مهمترین آنها خاک صنعتی، مس، سیلیس، سنگآهن، سنگآهک، باریت، فلورین و منگنز هستند.
وی همچنین گفت: در منطقه قهاب رستاق ۳۵ ماده معدنی، تویه دروار ۱۴۱ ماده معدنی و منطقه قهاب صرصر هشت نوع ماده معدنی استخراج میشود.
سلاحی ضمن بیان اینکه در بخش مرکزی دامغان نیز ۷۴ نوع ماده معدنی شامل زغالسنگ، سیلیس، سنگآهک، سنگ لاشه، شن و ماسه، گچ و باریت وجود دارد، ابراز کرد: ۴۱ نوع ماده معدنی در منطقه رودبار در شمال و ۳۳ نوع ماده معدنی در منطقه دامنکوه این شهرستان موجود است.
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