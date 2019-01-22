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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۸

رئیس اداره صمت دامغان:

۱۳۱ واحد معدنی در دامغان فعالیت می‌کند/ استخراج ۲۴ نوع ماده معدنی

۱۳۱ واحد معدنی در دامغان فعالیت می‌کند/ استخراج ۲۴ نوع ماده معدنی

دامغان - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دامغان از فعالیت ۱۳۱ واحد معدنی در این شهرستان خبر داد و گفت: ۲۴ نوع ماده معدنی از این معادن استخراج می‌شود.

علی سلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضن بیان اینکه دامغان ۳۱ واحد معدنی دارد که ۲۴ نوع ماده معدنی از آن‌ها استخراج می‌شود، تأکید کرد: زغال‌سنگ، سیلیس و سنگ‌آهک از مهم‌ترین این معادن و خاک صنعتی، باریت، سنگ‌آهن، سنگ لاشه و فلورین از مهم‌ترین فرآوری‌های معدنی این شهرستان هستند.

وی بابیان اینکه سالانه یک میلیون و ۱۴۸ هزار و ۲۵۵ تن مواد معدنی از معادن دامغان استخراج می‌شود، افزود: میزان ذخایر قطعی معادن شهرستان ۷۲۳ هزار و ۶۶۶ تن هستند که از این میزان ۶۵۰ هزار تن به زغال‌سنگ اختصاص دارد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دامغان بابیان اینکه ۸۰۷ هزار و ۸۲۳ میلیون ریال میزان سرمایه‌گذاری در بخش معادن شهرستان است، تأکید داشت: در بخش امیرآباد ۵۵ نوع مواد معدنی وجود دارد که مهم‌ترین آنها خاک صنعتی، مس، سیلیس، سنگ‌آهن، سنگ‌آهک، باریت، فلورین و منگنز هستند.

وی همچنین گفت: در منطقه قهاب رستاق ۳۵ ماده معدنی، تویه دروار ۱۴۱ ماده معدنی و منطقه قهاب صرصر هشت نوع ماده معدنی استخراج می‌شود.

سلاحی ضمن بیان اینکه در بخش مرکزی دامغان نیز ۷۴ نوع ماده معدنی شامل زغال‌سنگ، سیلیس، سنگ‌آهک، سنگ لاشه، شن و ماسه، گچ و باریت وجود دارد، ابراز کرد: ۴۱ نوع ماده معدنی در منطقه رودبار در شمال و ۳۳ نوع ماده معدنی در منطقه دامنکوه این شهرستان موجود است.

کد مطلب 4519965

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