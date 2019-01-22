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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

۴ میلیارد تومان تسهیلات کارگشایی به مددجویان چهارمحالی پرداخت شد

۴ میلیارد تومان تسهیلات کارگشایی به مددجویان چهارمحالی پرداخت شد

شهرکرد- مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از چهار میلیارد تومان تسهیلات کارگشایی به مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری پرداخت شد.

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از چهار میلیارد تومان تسهیلات کارگشایی به مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری پرداخت شد، اظهار داشت: یک هزار و ۸۹۳ مددجو کمیته امداد در این استان از تسهیلات کارگشایی برخوردار شدند.

 مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیش از دو میلیارد تومان تسهیلات به مددجویان غیر تحت پوشش کیمته امداد در این استان پرداخت شده است.

 پرداخت ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات به مددجویان چهارمحالی

وی بیان کرد: در سالجاری بیش از ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات به مددجویان از طریق کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری پرداخت شده است.

 مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از مهمترین تسهیلات پرداخت شده در راستای خودکفایی مددجویان بوده است.

وی تاکید کرد: خودکفایی مددجویان از مهمترین اهداف کمیته امداد در این استان است.

کد مطلب 4520212

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