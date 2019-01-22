پاکستان خواهان گسترش همکاری اقتصادی با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو پاکستان، «مهدی هنردوست» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با «اسد قیصر» رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین علاوه بر گسترش روابط دوجانبه در مورد مسائل منطقه ای و بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رئیس پارلمان پاکستان در این دیدار گفت که اسلام آباد خواهان گسترش روابط با ایران در جهت بهبود اقتصاد و رفاه منطقه ای است.

قیصر در این دیدار بر ضرورت گسترش همکاری کشورهای آسیای جنوبی در جهت مستحکم کردن اقتصاد و کاهش بیکاری در منطقه تاکید کرد.

رئیس پارلمان پاکستان با اشاره به پیوند عمیق فرهنگی و دینی بین دو کشور ایران و پاکستان گفت که گسترش روابط پارلمانی دو کشور می تواند در جهت ارتقاء روابط دو جانبه و تقویت دیپلماسی پارلمانی موثر واقع شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد نیز ضمن تاکید بر خواست ایران برای افزایش همکاری های همه جانبه با پاکستان گفت که برقراری روابط نزدیک با پاکستان از اهمیت بسیار بالایی برای ایران برخوردار است.