به گزارش خبرنگار مهر، این مجله که به صورت دیجیتال منتشر می شود تلاش می کند به بررسی تحلیلی تازه ترین تحولات منطقه و جهان بپردازد و روند تحولات را در قالب گزارش و گفتگو مورد بررسی قرار دهد.

مصاحبه اختصاصی با «هایکو ماس» با وزیر خارجه آلمان در این شماره مجله بین الملل مهر منعکس شده است.

چرا انگلیس نگران موشکهای ایران هست و نگران موشکهای عربستان نیست؟!؛ رئیس جمهوری عراق در ایران؛ توسعه و تقویت روابط در دستور کار؛ شکست آمریکا در همراه ساختن عراق با تحریمهای ضد ایرانی؛ ناتوی عربی علیه ایران؛ آرزویی که محقق نمیشود؛ نتانیاهو توصیه سردار سلامی را جدی بگیرد؛ از جمله مطالبی هستند که در این شماره مجله بین الملل مهر منتشر شده اند.

درسی که عراقیها به رئیس جمهور آمریکا دادند/ ترامپ عبرت میگیرد؟؛ سایه سنگین تحولات «منبج» بر مذاکرات صوری روسیه و ترکیه؛ نقض آتشبس در «الحدیده» به سبک سعودی؛ شمارش معکوس برای نبرد سرنوشتساز در «منبج»/ مقاومت در اوج آمادگی؛ ارتشی بزرگ برای آزادسازی فلسطین تشکیل خواهد شد در بخش خاورمیانه مجله قابل دسترسی است.

اولین سند رسمی مدیریت مهاجرت در دنیا در معرض رأی گیری؛ سه دلیل بیتوجهی ترامپ به اروپاییها/ افول جایگاه سیاسی قاره سبز؛ صادرات سلاح انگلیس به عربستان/تجاوزبه یمن وترورخاشقجی نیزمانع نشد؛ راهبرد بریتانیا در ایندوپاسیفیک: فتح جهان از عرشه کشتی؛ ایران روی تضمینهای موگرینی بیش از اندازه حساب باز کرده است؛ از جمله موضوعاتی هستند که در بخش اروپا این شماره از نشریه مورد اهتمام قرار گرفته اند.

اهداف سفر منطقهای پمپئو/ صحنه گردانی امریکا در غیاب شورای همکاری؛ ترامپ و چرخش ناگهانی به سمت سیاست خارجی جدید؛ تحرکات مشکوک آمریکاییها در عراق؛ دست مقاومت روی ماشه پیروزی است؛ اولین نشست کابینه ترامپ در سال 2019؛ نمایش پوستر ضدایرانی؛ از جمله موضوعاتی هستند که در بخش آمریکا این شماره مجله بین الملل مهر منعکس شده اند.

در بخش آسیای این شماره از مجله بین الملل مهر می خوانیم: آمریکا و داعش منافع مشترک در افغانستان دارند؛ دولت جدید پاکستان برای گسترش رابطه با ایران عزم راسخ دارد ؛ تصمیم ترامپ به روند صلح افغانستان ضربه میزند؛ طالبان و طبیعت در حال تغییر ناسیونالیسم پشتون؛ کلاف سردرگم روابط استراتژیک آمریکا و پاکستان؛ احتمال معامله بزرگ ترامپ و چین/ چین بلد است چگونه او را دور بزند.

با توجه به اینکه این مجله سیر تحولات نظامهای منطقه ای و نظام بین الملل را در قالب گفتگو و گزارش گردآوری کرده است می تواند فهم خوبی در روند تحولات چه از حیث خبری و چه تحلیلی به دست دهد.

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