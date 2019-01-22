تمدید مهلت پذیرش طرح های پژوهشی در مرکز ملی تحقیقات آموزش پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید عسگری قائم مقام رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با اعلام این خبر افزود: با توجه به درخواست برخی از دانشگاه ها، در رابطه با تمدید مهلت پذیرش طرح های کلان مناطق آمایشی این فرصت تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ تمدید شد.

وی افزود: پنجاهمین جلسه شورای مدیران مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی برگزار و تکالیف محوله به واحد های پژوهشی نصر شامل پروژه های راهبردی و محصولات کوتاه مدت هر واحد تایید شد.

عسگری گفت: بر این اساس هر واحد موظف خواهد بود که تا پایان سال ۱۳۹۷ نمونه هایی از محصولات کوتاه مدت و همچنین پیشنهادیه طرح های راهبردی خود را اماده و به شورا ارائه کند.

وی افزود: مطابق تصمیم اتخاذ شده در طی این جلسه، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در هر سال تحصیلی یک فراخوان خواهد داشت که زمان آن مصادف با همایش آموزش پزشکی خواهد بود. علاوه بر این نصر طرح های ستادی حوزه های معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حوزه مربوطه که به تایید مدیر ان حوزه رسیده باشد، نیز می پذیرد.