به گزارش خبرنگار مهر، عباس کریمی عصر سهشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی استان اردبیل تصریح کرد: عدم دقت لازم در تامین آب مورد نیاز دشت اردبیل باعث بروز مشکلات عدیدهای در توسعه و پیشرفت استان در ابعاد مختلف خواهد شد.
وی به ارتباط نزدیک افزایش سرمایهگذاری با تامین آب مورد نیاز بخش صنعت اشاره کرد و افزود: نیازمند انجام برنامهریزی دقیقی برای تامین آب نواحی صنعتی هستیم تا در ایجاد شهرک و نواحی جدید و بهرهگیری از ظرفیت ایدهآل شهرکها با مانع روبرو نشویم.
معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل اضافه کرد: عدم برخورداری از آب مورد نیاز به عنوان یکی از چالشهای جدید در افزایش سرمایهگذاران شناخته میشود تا واحدهای تولیدی و صنعتی به مانند کشاورزان نیاز مبرمی به تامین این مایه حیاتی داشته باشند.
به گفته کریمی نیازمند برخورداری از برنامه ریزی دقیق و منظمی از سوی مدیران و کارکنان فعال در شرکت آب منطقهای استان هستیم تا مشکلات مرتبط با تخصیص آب در اردبیل و توسعه شهرکهای صنعتی برطرف شود.
وی به کمبود منابع آبی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: موضوع کم آبی تبدیل به یکی از معضلات ملی شده و عدم چارهجویی صحیح در این بخش در سرمایهگذاری بخش خصوصی مانعتراشی خواهد کرد.
معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل بر ضرورت توسعه شهرکهای صنعتی استان اردبیل نیز تاکید کرد و افزود: توسعه شهرک صنعتی شماره دو اردبیل در دست پیگیری بوده تا با تخصیص آب مورد نیاز افزایش اشتغال و بهرهوری صنعتی و اقتصادی رقم زده شود.
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