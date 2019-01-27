بدهی ۳۰۰ میلیاردی شهروندان از محل عوارض طرح ترافیک به شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی در جلسه علنی روز یکشنبه در جریان بررسی دو فوریت اعمال تخصیص یافته به جرایم عدم پرداخت محدوده طرح ترافیک گفت: در زمان تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک برای کسانی که در حساب خود شارژ مالی داشته باشند ضریب ۸ درصد تعیین شد و برای کسانی که عوارض و حساب شهروندی شان اعتبار لازم را نداشته باشد ضریب یک چرا که بر اساس قانون ما امکان تعیین جریمه برای این نوع خودروها را نداشته ایم.

وی با بیان اینکه بسیاری از شهروندان از بدهکاری های خود آگاه نبودند اما ورود آنها به محدوده طرح ترافیک برای آنها در حساب شهروندی شان بدهکاری محسوب شده، گفت: این بدهی ها در حال حاضر به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده. درخواست شهروندان این است که به دلیل عدم آگاهی این ضریب ۸ درصد باقی بماند تا بدهی ها افزایش پیدا نکند. همچنین پلیس نیز در ماه های ابتدایی برای این نوع خودروها جریمه ای اعمال نکرده است.

وی از اعضای شورا درخواست کرد با دو فوریت باقی ماندن ضریب ۸ تا آخر سال ۹۷ موافقت کنند.

رسولی در انتقاد به این موضوع اظهار کرد: سندی در دست ما نیست که بخواهیم در خصوص دو فوریت و رقم دقیق ۳۰۰ میلیارد صحبت کنیم که در نهایت دو فوریت از سوی شهرداری پس گرفته شد.