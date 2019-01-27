۴۸ هزار هکتار از اراضی کشور تا سال ۱۴۰۴ زیر کشت گلخانه ای می رود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف منصوری بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از شهرک گل وگیاه روستای حصارگلی ورامین طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: وسعت گلخانه های کشور در ابتدای دولت یازدهم حدود ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار بود، اما اکنون به بیش از ۱۵ هزار هکتار رسیده است، که طبق برنامه ریزی ها این میزان تا سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۸ هزار هکتار افزایش خواهد یافت.

وی کاهش میزان آب مصرفی در کشت گلخانه ای را از مزایای این نوع کشت دانست و افزود: توسعه کشت گلخانه ای سبب امنیت غذایی با توجه به سیاست کم آبی می شود.

رئیس شرکت شهرک های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای آمایش سرزمینی در کشور خبر داد و افزود: اکنون اولویت های توسعه گلخانه ها در ۲۷۳ هزار هکتار شناسایی شده است و ۱۵ هزار هکتار از این عرصه ها آماده واگذاری به متقاضیان است و به زودی فراخوان جدید اعلام خواهد شد.